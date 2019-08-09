韓國瑜頒證書才伸手...她一見秒縮！滿臉歉笑「拒握」　網譏：死亡之握2.0

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／綜合報導

2009年8月8日莫拉克風災迄今已10週年，高雄市政府8日舉辦紀念研討會，討論如何減災、救災，進行到頒發防災士證書的環節時，高雄市長韓國瑜伸出禮貌之手要與一名受證女子握手，孰料，對方竟秒縮手。這段影片被轉發到網路之後，不少網友紛紛出言揶揄。

高雄市政府與國立高雄大學8、9日在國立科學工藝博物館共同舉辦紀念活動，韓國瑜也親頒16家防災企業感謝狀，以及第一屆103位防災士證書。

但正當他頒發證書給一名身穿短袖上衣、綁著俐落馬尾的女子時，對方見他伸出右手示意握手的瞬間竟當場縮手，並帶著一臉歉笑抬手表示拒絕，只見韓國瑜處變不驚，仍掛著一臉笑意，繼續完成典禮。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」8日晚間轉發這段影片，不少網友紛紛留言揶揄「好像k黨每一位到最後都是這個樣⋯」、「死亡之握2.0，國魚版」、「溫和的嗆韓」、「手是拿來做事的，不是拿來握的啦，幹」、「而且她根本沒看前面鏡頭耶」。

▲網PO出影片，稱「韓國瑜今天要跟民眾握手被拒絕」。（圖／翻攝自Facebook／打馬悍將粉絲團）

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