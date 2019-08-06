華聞快遞／大陸央行14日將在香港發行300億元人民幣票據

▲中國人民銀行將在香港發行央行票據。（圖／中新社）

《北京》央行14日將在香港發行300億元人民幣央行票據

據央行網站指出，為完善香港人民幣債券收益率曲線，中國人民銀行14日將在香港發行兩期人民幣央行票據，總發行量為300億元（人民幣，下同），其中3個月期央行票據200億元、1年期央行票據100億元。（中新社）

《山西》山西上半年太陽能電池出口達13.7億人民幣

太原海關指出，山西省今（2019）年上半年進出口總值為610.6億元。其中，太陽能電池出口達13.7億元，比去年同期增長220%。太原海關統計分析處副處長高旭表示，太陽能電池出口增長是拉動山西上半年出口增長的主要動力之一。（中新社）

《安徽》年內公租房配租使用率提升到97%以上

安徽省住房和城鄉建設廳指出，為了加快解決中低收入群體住房困難，安徽省加大公租房建設和籌集力度，力爭年底前在建政府投資公租房全面達到竣工交付條件，配租使用率達97%以上。（中新社）

《内蒙古》中蒙俄經濟走廊國際商品博覽會開幕

「2019年中蒙俄經濟走廊國際商品博覽會」5日在內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗開幕，來自大陸、蒙古國、俄羅斯、巴基斯坦、印度、加納6個國家的50餘家參展商攜帶本土特色貨亮相，眾多海外中小品牌打開了草原市場之門。（中新社）

▲牧民在商品博覽會上購買商品。（圖／中新社）

《北京》紡織業加強與棉花產業合作 共同打造國棉品牌

大陸國家棉花產業聯盟指出，中國將進一步優化棉花全產業鏈佈局，將棉花生產與紡織品市場有機銜接，推動建設紡織、面料、服裝等全鏈條生產流通基地，加強紡織業與棉花產業合作，共同打造國棉品牌和高質量紡織品。（中新社）

《海南》海南外貿企業開拓國際市場 最高可獲70%資金支援

根據省商務廳和省財政廳近日發出的有關通知指出，海南省將利用2019年度外經貿發展專項資金，支持外貿企業開拓國際市場及提升國際化經營能力，符合條件的項目最高可獲70%資金支持。（中新社）

《陝西》大陸成功研發世界首台8.8米智能採煤機

由陝煤集團西安煤礦機械有限公司（簡稱西煤機公司）和國家能源集團神東煤炭集團公司（簡稱神東公司）聯合研制的具有自主知識產權的世界首台8.8米超大採高智能化採煤機在西安下線。據悉，此次出廠的8.8米超大採高智能化採煤機，是西煤機公司與神東公司繼7米、8米整機升級應用後，適用於現代化高產高效礦井建設的又一核心設備。（中新社）

▼首台8.8米超大採高智能化採煤機。（圖／中新社）