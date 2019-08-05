華聞快遞／70年來農業躍上新台階！　陸糧食總產量增4.8倍

一場iPhone生產挪移的追蹤之旅，讓我們看到，當分散生產時代來臨，供應鏈開始破碎重組，台灣，卻仍被「集中」2字制約。集中在中國，集中在蘋果單一客戶，只跟隨手機景氣起落，只有一種生存解方：逐更便宜地區生產的「人口紅利」而居 ，只相信規模經濟。