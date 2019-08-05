華聞快遞／70年來農業躍上新台階！　陸糧食總產量增4.8倍

▲收割機穿梭在麥田中，為農民豐收助力。（圖／中新社）
《北京》陸農業生產70年來躍上新台階 糧食總產量增4.8倍
大陸國家統計局5日發布最新一份「新中國成立70週年經濟社會發展成就係列報告」，內容指出，新中國成立70年來農業綜合生產能力顯著增強，農業壓艙石作用日益穩固；據悉，大陸去年糧食總產量為6579億公斤，比1949年增長4.8倍。（中新社）
《廣東》深圳規模以上工業增加值上半年增長7.4%
深圳市工業和信息化局指出，深圳2019年上半年規模以上工業增加值增速企穩回升，工業發展質量進一步優化，企業效益向好發展。此外，深圳市上半年實現規模以上工業增加值年增率增長7.4%，增速較1-5月提高0.5個百分點。（中新社）
《廣西》廣西推動西部陸海新通道主幹線
廣西商務廳廳長蔣連生5日表示，自2019年以來，廣西推動西部陸海新通道海鐵聯運瓶頸項目取得重大突破；目前，通道主幹線綜合物流成本持續下降，物流規模快速擴大。（中新社）
《山東》威海跨境電商出口業務量半年破10億人民幣
青島海關隸屬威海海關指出，今年上半年該海關共驗放跨境電子商務出口清單379萬票，年增率增長78%，貨值10.9億元（人民幣，下同），年增率增長36%，清單票數、貨值均居山東省首位。（中新社）
▲該海關上半年共驗放跨境電子商務出口清單379萬票。（圖／中新社）
《江蘇》7月百城二手房均價止漲 南京跌幅0.36%房價排大陸全國第八
諸葛找房數據研究中心發布報告稱，7月份100個重點城市二手住宅掛牌均價為15035元／平方公尺，月增率6月份微漲0.02%，與上月持平；此外，百城二手住宅掛牌均價在連續4個月上漲之後停漲。（中新社）
《北京》陸上半年服務貿易總額超2.6萬億元
大陸商務部5日發布數據顯示，2019年上半年，服務貿易總額超過2.6萬億元，年增率增長2.6%，其中逆差約7400億元，年增率下降10.5%。商務部服貿司副巡視員朱光耀分析，上半年服務出口繼續保持快於進口的增長態勢，增速高出進口增速9.6個百分點，推動服務貿易逆差年增率下降874.9億元。（中新社）
《內蒙古》校友經濟論壇於阿爾山開幕 27項合作大單簽約近300億人民幣
校友經濟論壇5日在內蒙古自治區興安盟阿爾山市召開，興安盟與大陸全國知名校友企業簽署27項合作協議，簽約總金額近300億元。據悉，開幕式現場，興安盟與全國各知名校友企業簽署高新技術、裝備製造、通用機場、文化旅遊等27個項目合作協議，協議總金額達287億。（中新社）
▲校友企業傢俱樂部啟動儀式現場。（圖／中新社）