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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／貴州40萬家服人員　34萬來自農村家庭

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▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

《貴州》貴州40萬家服人員　34萬來自農村家庭

貴州省近年來發展家政服務業，僅在2018年，就整合各類資金，總計對家服培訓投入近8000萬元（人民幣，下同）。目前全省家政服務從業人員約40萬人，其中約34萬人來自農村家庭，約20萬人屬於建檔立卡的貧困家庭人口。（貴州日報）

《海南》海南移動首款5G手機8月16日發售

海南移動首款5G手機開始發售後，下半年還將陸續有3-5款5G終端發售，預計5G手機價位為6000元左右。截至目前，海南移動已完成超百個5G站點的佈局，預計8月將把5G網路覆蓋到全省19個市縣，今年內還將在海南全島完成超過800個5G基站的建設。（海南日報）

《浙江》龍芯智慧產業園落地金華

浙江省龍芯智慧產業園計劃落地金華科技城，總用地面積1300畝、總投資150億元以上，是義烏國際貿易綜合改革試驗區獲批後，金義片區落戶的又一重大產業項目。該項目將引進龍芯中科，並依托其龍頭地位吸引關聯上下游的晶元應用終端研發生產企業在金華集聚，打造千億級浙中信息產業集群。（浙江日報）

《福建》首屆中華文化與兩岸文創產業融合發展論壇舉辦

作為第七屆海峽青年節的重要活動，首屆中華文化與兩岸文創產業融合發展論壇5日至8日在福州舉辦。6日上午，論壇啟動儀式在福州市博物館舉行。活動期間，兩岸青年還將前往鰲峰書院、福州市圖書館、福州三坊七巷、中國船政文化博物館等地舉辦分論壇，開展專題考察研討會。（福建日報）

▲2019海峽青年節,兩岸大學生領袖營。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲2019海峽青年節。（圖／記者蔡紹堅攝）

《重慶》大陸首個星空預報在重慶發佈

重慶市氣象局8月6日宣佈，中國天氣網在重慶發佈了大陸國內首個星空預報，旨在打造地方氣象服務、助力地方氣候旅遊開發和脫貧攻堅。（重慶日報）

《四川》四川返鄉創業農民工累計達 68 萬人

來自四川省人社廳的數據表明，截至今年6月底，全省返鄉創業農民工累計達68萬人，創辦企業17.1萬餘戶，帶動就業210餘萬人，實現總產值近4000億元。（四川日報）

《江蘇》江蘇拚2025年新能源汽車產量超過100萬

江蘇目標到2025年，新能源汽車產量超過100萬輛，形成2到3家年產銷量超過30萬輛的新能源汽車生產企業，新增5到8家國家級企業技術中心，創建1到2家國家級製造業創新中心，培育一批擁有自主知識產權和國際競爭力的世界知名品牌。（新華日報）

《安徽》安徽全省休閑農業上半年迎客1.1億人次

安徽上半年全省休閑農業經營主體15459家；接待遊客達1.1億人次，綜合營業收入490億元，同比分別增長14.1%、11.5%。休閑農業發展呈現出主體多元化、業態多樣化、設施現代化、發展集聚化和服務規範化態勢。（安徽日報）

▼安徽省。（圖／CFP）

▲▼安徽省。（圖／CFP）

ET快訊
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