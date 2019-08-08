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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／人民幣對美元匯率中間價報7.0039元　下調43個基點

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▲▼人民幣及匯率。（圖／CFP）

▲人民幣中間價貶破7。（圖／CFP）

《北京》人民幣對美元匯率中間價報7.0039元　下調43個基點

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，8月8日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣7.0039元，下調43個基點。（中新社）

《湖北》湖北人均GDP突破一萬美元大關

湖北省發改委表示，2018年湖北人均GDP突破10000美元大關，人均GDP實現從低收入水準向中等收入偏上水準的歷史性跨越。（中新社）

《廣西》廣西向貧困家庭高校畢業生免費提供就業幫扶

廣西壯族自治區人力資源社會保障廳人才服務中心透露，自今年8月起至12月，自治區人才服務中心對全廣西範圍內的貧困家庭高校畢業生免費提供「1+2+3」就業幫扶。（新華網）

《海南》專家：城鎮化進程仍將為房地產業提供持續成長空間

2019博鰲房地產論壇7日在海南陵水召開，在嚴格調控的當下，中國房地產業發展潛力備受關注。業內認為，未來十年間中國快速城鎮化進程持續，仍將為房地產行業發展提供持續成長空間。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

《河北》河北：民營和小微企業享定向降準「紅包」165億元

人民銀行石家莊中心支行指出，目前河北省58家農村商業銀行享受了定向降準優惠政策，累計釋放流動性165億元（人民幣），全部用於發放民營和小微企業貸款。（新華網）

《安徽》安徽將自辦出口商品展

安徽省商務廳指出，作為穩外貿的重要措施，今年，安徽省將分別在印度孟買和阿聯酋迪拜組織舉辦安徽省出口商品境外展（自辦展），進一步拓展新興國際市場，擴大安徽對東南亞、中東地區的外貿出口。（中新社）

《海南》旅遊產品多元化拉動海南「入境游市場」增長

受簽證便利化、航線航班加密、旅遊產品多元化以及不斷創新的旅遊營銷等多重因素的積極拉動，今年上半年，海南「入境游市場」實現較快增長，進一步提升海南省旅遊國際化水準。（中新社）

《重慶》重慶市電力規劃研究中心成立　將建立高水準電力智庫

重慶市能源局與西南電力設計院日前簽訂《深化電力合作協議》，並依托西南電力設計院成立「重慶市電力規劃研究中心」，建立高水準電力智庫。（新華網）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

ET快訊
快訊／北北基達共識：8日晚上照常上班上課
基隆立體停車場男墜落亡　13樓車內獨留1歲大男嬰
LIVE／強颱利奇馬來襲　氣象局曝最新動態
強颱利奇馬放颱風假？氣象局「風雨預報」：這3縣市達標
突地震「女友慘叫斷訊」！急衝她家「破門見床上一幕」臉綠了

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