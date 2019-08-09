華聞快遞／完成結構封頂　五棵松冰上運動中心年底投用

▲五棵松冰上運動中心效果圖。（圖／翻攝自《北京日報》）

《北京》完成結構封頂 五棵松冰上運動中心年底投用

五棵松冰上運動中心也正在建設中，已於今年6月完成結構封頂，預計年底就可投入使用。運動中心總建築面積約38960平方米，將設地下兩層、地上兩層，擁有兩塊室內冰場，一塊室外冰場，並同步建設看台及觀眾休息區、訓練場輔助用房、設備機房、公共廳及交通空間等。（北京日報）

《福建》中亞班列首次對接高雄港

一個來自台灣高雄的40尺集裝箱5日在廈門海關的監管下，搭乘當日發運的中亞班列前往哈薩克斯坦阿特勞，將於10天后抵達目的地。這標志著廈門中亞班列開啟海鐵聯運新模式，也是廈門中亞班列與高雄港的首次對接。（福建日報）

《浙江》浙江成立數字經濟投資新平台

3家企業日聯合發起設立數字經濟投資新平台——浙江遠景數字經濟產業股權投資基金。該項目落戶杭州市下城區，初始規模20億元。（浙江日報）

《海南》十二個重點產業成海南經濟增長主動力

今年以來，海南省圍繞旅遊業、現代服務業、高新技術產業三大領域和十二個重點產業，深化供給側結構性改革，促進產業分工協同、功能互補，形成集聚效應，包括現代物流業在內的海南十二個重點產業穩步發展，十二個重點產業成經濟增長主動力的態勢日趨鞏固。（海南日報）

▲海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

《貴州》貴安新區嚴守生態紅線打造生態新城

新區積極打造「生態宜居，無廢城市」，全面引進環境友好型企業，充分利用大學城人才基地優勢，以有機廢棄物資源化利用研發項目、集約化無廢無土栽培項目、微生物菌劑生產項目等，研究培育改良葡萄、草莓、辣椒等種植技術，推動產品深加工，努力將新區打造成為「無廢」、「無肥」綠色生態品牌。（貴州日報）

《河南》鄭州今年計劃投資近4億 新改建農村公路130公里

今年，鄭州市計劃投資3.97億元、新改建農村公路130公里。截至目前，已完成投資2.2億元、建成72公里「四好農村路」，佔比56%。從通客車情況看，該市所有行政村客車通達率為100%，其中班線客運佔82.5%，預約客運佔17.5%。（鄭州日報）

《江蘇》上半年江蘇全省交通建設完成投資780.4億元

上半年江蘇全省交通運輸經濟運行總體平穩、穩中有進，主要指標保持在合理區間，全省公鐵水空交通建設完成投資780.4億元，佔年度計劃的55.8%，同比增長10.9%，居歷史同期最高水平。（新華日報）

《河北》京張高鐵4／5G共模基站開通

日前華為公司與河北移動在京張高鐵成功開通了全國首批高鐵4／5G共模基站，全力打造大陸全國首條5G高鐵。京張高鐵幹線（含隧道）部分均採用華為公司的4／5G共模設備，能減少4G設備安裝，並使高鐵旅客網路信號切換次數減少90%。（河北日報）

▼京張高鐵。（圖／翻攝自新華視點微博）