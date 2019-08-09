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兩岸青少年合唱團福州交流　排灣族古調受大陸小觀眾關注

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▲兩岸青少年合唱團福州交流　排灣族古調引起大陸小觀眾關注。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲台東新興小學合唱團。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

海峽兩岸青少年校園音樂交流周8日在福州登場，台東新興小學合唱團、新北福和中學合唱團、台北市三玉小學合唱團、福清僑鄉少兒合唱團、福州小茉莉合唱團都上台演唱自己的拿手歌曲，並在最後合唱活動作品《彩虹橋》。

▲兩岸青少年合唱團福州交流　排灣族古調引起大陸小觀眾關注。（圖／記者蔡紹堅攝）

「海峽兩岸青少年校園音樂交流周」由福州市教育局主辦，福建省青少年音樂教育協會承辦，是大陸為數不多的海峽兩岸青少年校園音樂交流活動。開幕活動上，福州市教育局副局長念琪表示，音樂跨越海峽，以一種柔性的共鳴抵達心田。此次活動是兩岸青少年合唱交流的一個開端，衷心希望兩岸青少年在活動中相互碰撞、相互借鑒，擦出音樂靈感，開出友誼之花。

▼福清市教育局的僑鄉少年合唱團。

▲兩岸青少年合唱團福州交流　排灣族古調引起大陸小觀眾關注。（圖／記者蔡紹堅攝）

首先上台的是福清市教育局的僑鄉少年合唱團，他們演唱了《飛雲之下》《一千零一個願望》《STAR DANCE》三首歌曲。

來自台東的新興小學合唱團上台時身穿原住民傳統服飾，演唱了排灣族傳統歌謠《頌讚歌》及古調《歡欣鼓舞》，獨特的族語及演唱風格引起大陸小觀眾們很高的關注及討論。

▼台北市三玉小學合唱團。

▲兩岸青少年合唱團福州交流　排灣族古調引起大陸小觀眾關注。（圖／記者蔡紹堅攝）

台北市三玉小學合唱團則演唱了《奉獻》以及閩南組曲《一年仔憨憨》《伊是咱的寶貝》，閩南組曲深受在場的閩南、台灣觀眾喜愛，許多台灣觀眾還跟著《伊是咱的寶貝》旋律唱了起來。

台灣海峽兩岸音樂交流協會理事長郭孟雍表示，海峽兩岸合唱技巧和曲目的交流日漸頻繁，共通之處越來越多，融合力度也越來越強，「兩岸通過音樂的交流，以歌會友，可促進海峽青少年間的關係，用音樂的力量促成更多互動。」

▼兩岸青少年一同合唱。

▲兩岸青少年合唱團福州交流　排灣族古調引起大陸小觀眾關注。（圖／記者蔡紹堅攝）

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