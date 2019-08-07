海峽青年峰會　國台辦副主任：民進黨打壓台青赴陸不得人心

▲國台辦副主任龍明彪出席海峽青年峰會。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

國台辦副主任龍明彪7日出席「海峽青年峰會」，他於致詞時表示，民進黨當局對台灣青年或學生來大陸實習、就業、創業，進行無理的阻撓和打壓，是不得人心的，「青年已成為兩岸交流中，一支不可或缺的生力軍，在共同傳承中華文化，促進兩岸融合發展，實現同胞心靈契合中，承擔越來越多的責任，做出重要貢獻。」

第七屆海峽青年節系列活動「海峽青年峰會」7日下午在福州舉行，福州市委書記王寧、國台辦副主任龍明彪、福建副省長郭寧寧、台籍全國政協委員凌友詩等都出席了活動，並上台發言。

龍明彪指出，當前台海局勢複雜嚴峻，民進黨當局逆歷史潮流而奔，拒不承認九二共識，不斷推動去中國化及台獨活動，不斷干擾阻撓兩岸同胞交流合作，但兩岸同胞的血脈親情，任何人都無法割斷，兩岸關係向前發展的趨勢，任何人都無法阻擋。

▼台青范姜鋒上台分享創業故事。

龍明彪提到，民進黨當局對台灣青年或學生來大陸實習、就業、創業，進行無理的阻撓和打壓，是不得人心的，多年來，青年已成為兩岸交流中，一支不可或缺的生力軍，在共同傳承中華文化，促進兩岸融合發展，實現同胞心靈契合中，承擔越來越多的責任，做出了重要貢獻，只要兩岸青年攜手同行，必定能不斷排除前進道路上的障礙，在推動兩岸關係和平發展上發揮更大作用。

龍明彪強調，大陸秉持以人民為中心的思想，傾聽廣大台灣同胞的呼聲，不斷推出惠台利民的政策措施，去年頒布31條措施後，也積極在調研，努力為實施過程中存在的問題，從法律上、從便民上解決，為台灣青年朋友就業、創業，創造一個更好的環境，像服務大陸的老百姓一樣，去服務台灣同胞。