福州發布融台43條　比照「金門供水模式」推動小四通

▲福州市委書記王寧發布福州融台43條。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

第七屆海峽青年節「海峽青年峰會」7日下午在福州登場，福州市委書記王寧在會上發布了《關於探索海峽兩岸融合發展新路的若干措施》，內容共有43條，包含兩岸應通盡通、落實台胞台企同等待遇，以及加大文化交流力度等，並特別提到，參照金門供水模式，推進向馬祖通水、通氣、通電、通橋。

提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通方面，《若干措施》提到，積極搭建兩岸創投智庫平台，推動兩岸知名創投機構在高新區、自貿區南台島區塊、福州·馬尾基金小鎮、福州軟件園數字產業基金大廈等我市基金業集聚區落戶；支持台灣金融機構在榕設立區域總部或分支機構，推動海峽股權交易中心建成服務台資企業的專業化區域性股權市場；支持福州、馬祖利用榕馬區位優勢，互設海外倉；推進台灣地區有關機構頒發職業資格直接採認，開展在榕台灣居民工程類任職資格評審試點。

▼海峽青年峰會開場表演。

推進福州與馬祖地區通水、通電、通氣、通橋方面，《若干措施》中指出，推進榕馬通水工作。參照福建向金門供水模式，推進向馬祖地區通水大陸側的規劃設計和項目審批等各項建設前期工作；推進榕馬通氣工作，加快馬祖通氣方案調研論證，推動落實燃氣場站和專用碼頭建設；推進榕馬通電工作，進一步優化完善向馬祖地區聯網供電方案，加強調研論證；推進榕馬通橋工作，加快通橋方案的調研論證工作進度，選取最優通橋方案。

推進台胞台企同等待遇落細落深方面，《若干意見》提到，推動在更多公共領域可以應用台灣居民居住證登錄使用，便利台胞在榕直接使用台灣機動車駕駛證和換領大陸駕駛證；對符合條件的台灣優質人力資源機構在榕新設立分支機構並認定為福州市規模以上服務業統計範疇的，給予相應的配套啟動資金；探索設立海峽兩岸（福州）婚姻家庭服務驛站，統籌管理與協調處理全市涉台婚姻問題及其衍生的諸多涉台事務。

深化民間、基層交流方面，《若干措施》提到，要持續辦好海峽青年節、海峽論壇福州市活動等對台交流項目；邀請台灣文化藝術團體來榕交流演出，促進榕台文化藝術融合發展；通過開展體驗式交流和互動式交流等形式，增進台灣同胞特別是台灣青年對中華傳統文化的了解和認知；辦好兩岸婚姻家庭夏令營活動和海峽青年節「情圓巴士·共沐愛河」兩岸青年聯誼交友及集體婚禮活動，加强两岸青年互動聯誼和情感交流。