影／福州和台灣挺像！「快問快答」訪台青：夜訪海灘印象超深刻

記者蔡儀潔、韋依蘋、馬叔安／台北─福州採訪報導

第三屆兩岸大學生領袖營7日在海峽青年交流營地水榭平台玻璃房舉行，《ETtoday新聞雲》記者在現場對幾名與會的台灣青年學子進行了「快問快答」式採訪，現場有許多台青都是第一次來福州，有人說對這裡的第一印象就是「和台灣滿像的」，還有人品嘗了當地小吃「海蠣餅」後，直呼台灣的蚵仔煎比較好吃。

▲台灣青年分享對福州的第一印象。（圖／記者蔡儀潔攝）

除了小吃，當記者請台青們用一個顏色來形容福州時，有人回答「黃色，因為黃色代表太陽」，還有人認為當地山很多，有「最綠的都市」之稱， 因此選擇「綠色」。

▲台灣青年分享品嘗福州小吃的心得，更喜歡台灣的蚵仔煎。（圖／記者蔡儀潔攝）

談起3天活動印象最深刻的事情，有台青認為是參訪農村的體驗，「隔著海峽，儘管我們平常比較沒有那麼多機會交流，但在關於親近大自然這一塊就是特別好相處。」也有人說是晚上和隊友造訪海灘，以及一起夜間尋寶的過程。

▲台灣青年覺得福州和台灣很相似。（圖／記者蔡儀潔攝）

至於未來是否有到福州來發展的想法，有台青認為，相比台北與福州的平均薪資與消費，在福州工作與生活比較容易存到錢。也有人說，福州當地有很多政策和補助等福利，對自己有吸引力。但也有人說，還是會以在台灣發展為主。而談到未來會帶誰重訪福州，青年們的回答包括朋友、父母或家人。