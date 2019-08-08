泡熱水太慢！圓梳卡大坨斷髮灰塵　網推「耙子形神器」清超乾淨：50元有找

▲圓梳用久了會卡滿斷髮。（圖／翻攝自PTT）

記者張嘉晏／綜合報導

許多人留有一頭長髮，在外吹風奔走一天，回家後都要用梳子順一下自己的秀髮保養一下。一名女網友日前就針對「梳子清潔」一事感到困惑，詢問網友是否有比「牙刷」更好的工具。貼文一出，馬上釣出鄉民分享更好用的方法，其中「梳子清潔器」更是受到許多人青睞。

一名女網友在PTT女版上發文分享自己的煩惱，她表示自己長期使用圓梳後，發現會有成堆的頭髮卡在梳子上，久而久之也容易卡灰塵，觀感不僅不佳，也不太衛生。原PO表示，自己每次清理的時候都是使用「不要的牙刷」，但又想知道是否有更方便的方法。

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對此網友們紛紛提供自己的小撇步，「用剪刀+用手拔」、「我都用小黑夾」、「粉刺夾也不錯用」、「先用熱水泡一泡會很好清」、「套一層紗布，到時候直接整片拉起來」、「直接換一支新的吧！如果不貴的話」。還有人抱持著「天天保養」的心態使用，「每次用完都會清」、「邊看電視邊用，很快」。

▲網友大推梳子專用的清潔棒。（圖／翻攝自PTT）

不過也有人指出，有種小工具叫做「梳子清潔棒（器）」，在各大賣場應該都可以見到，但是鮮少人知道這號神器的存在。清潔棒外形有點像「耙子」，小小一支攜帶方便，價格通常50元有找，只要10~20幾塊就可以入手，用過的鄉民們都大推說很好用，可以清理得非常乾淨。

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