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還原和解現場！　王世堅：柯文哲敬兩杯　不曉得他在嘟噥什麼

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▲▼王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲與議員王世堅之間的結怨已久，外傳柯文哲曾計畫找與王世堅同質詢組的議員林世宗、江志銘當中間人，與王世堅和解。對此，王世堅8日受訪時還原和解現場， 他指出，柯文哲當時向他敬了兩杯酒，並嘟嘟噥噥幾分鐘後，他自己就先行離開。

王世堅表示，當時純粹跟林世宗、江志銘吃飯，事先並不知情，當下為了給兩位議員、柯市長基本禮貌，「他舉杯敬我，我也回他」，後來馬上就離開，過程十來分鐘而已，非常小的空間，不管是柯文哲不期而遇或是兩位議員的安排，兩位議員都是他的好朋友，更不能基本禮貌都沒有。

王世堅進一步還原經過，他說，柯文哲向他敬酒，也敬了兩位議員，柯敬酒後再倒一杯，前後一共向他敬了兩杯，不過柯文哲「一向講話就嘟嘟噥噥，我也不曉得他在嘟噥什麼」，當時因為空間很窄，門就被擋住，「我等他嘟嘟噥噥幾分鐘，我馬上就起身」，就假意要上洗手間，一出去就馬上到櫃檯結帳，請他們送一打啤酒進去，他自己就離開，前後事情就是這樣。

王世堅強調，「我要維持跟歷屆市長的三不原則」，不跟市長吃飯應酬，不當市長的背後靈，更不當市長的啦啦隊，台北市議會不是台北是政府的立法局，議員不是市長的啦啦隊。

柯文哲8日受訪時笑說，那是4年前的事，更批評「王世堅也是奇怪，跟你同一質詢組的其他兩個都跟我很好，啊你也很奇怪，精神錯亂？」對此，王世堅強調，林世宗、江志銘是他最好的同事，是十幾二十年好朋友，希望友情不要受柯文哲影響，而且柯觀念完全錯誤，林世宗、江志銘即便跟柯有私交，但是在議員職務上的行使，也是做的很好，他們也是強力監督柯文哲。

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