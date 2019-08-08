陳水扁：蔡英文兩次支持柯文哲選北市長　一次暗助、一次明助

▲陳水扁。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書影片）

記者袁茵／綜合報導

針對台北市長柯文哲近日對總統蔡英文砲火連連，前總統陳水扁8日透過「新勇哥物語」影片呼籲，講話之前要先頓一下、頭腦要想一下；另外蔡英文兩次支持柯文哲選台北市長，一次是2014年明助，一次是2018年暗助，這沒有人情嗎？

陳水扁說，柯文哲在5日大喜日前批評蔡英文，指控蔡英文沒有貪污，可是旁邊的每一個都貪污，雖然隔天就坦承失言，卻沒有打算道歉，「怎麼可以這樣？」講錯就應該要承認和道歉，否則做人做事的道理就會不及格。

陳水扁提到，若民進黨在2018年台北市長選舉時真的要輔選，當時代表民進黨的候選人姚文智會只拿17％票嗎？這是不可能的，那票到底跑去哪裡了呢？很多是民進黨暗助的，這樣沒人情嗎？若沒有碰上公投的亂象，柯文哲有機會連任市長、贏3000多張票嗎？不是要討人情，只是大家互相的，蔡英文兩次支持柯文哲，一次明助（2014年），一次暗助（2018年），這沒人情嗎？

陳水扁表示，柯文哲說要把兇手抓出來，他知道柯文哲在講什麼，可是「這是你造成的啊！不檢討嗎？」當時柯文哲批評時任高雄市長陳菊負債多少，為什麼只講別人的不好呢？這才引起陳菊反彈，認為民進黨應自己提名人選，不要再和柯文哲合作，所以陳菊的新潮流派系才改成主張2018年台北市長選舉要自己提名，這是誰造成的呢？「也是你這歹嘴！」

陳水扁呼籲柯文哲，講話之前頭腦要先頓一下、想一想，或許能減少誤會，這對柯文哲未來絕對有比較好，沒有壞處，當然「你不一定聽得進去」。