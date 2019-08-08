柯文哲、郭台銘都推托育　陳思宇：若有共識合作有何不可？

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者葉南州攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲日前宣布台北市2至3歲的補助方案，從9月1日起擴大發放托育及學費補助，引發外界聯想鴻海創辦人郭台銘在國民黨總統初選期間，所提出0至6歲國家養的政策。加上日前有週刊報導，郭台銘密會柯文哲，且雙方已談妥參選條件「郭台銘贏韓國瑜5%郭就參選」，即使雙方都做出回應，仍讓外界霧裡看花。對此，民眾黨發言人陳思宇8日在《雲端最前線》表示，「我覺得如果對人民的福祉是最大的、最有利的，那合作有何不可呢？」

對於周刊報導，柯文哲日前回應「三分真七分假」，而郭台銘核心幕僚劉宥彤受訪時則說，郭台銘則完全否認週刊報導。對此，陳思宇8日在《雲端最前線》也發表看法，主要針對外界相當關注柯文哲、郭台銘、王金平是否結盟，以及郭台銘、柯文哲都提出托育補助進行說明。

陳思宇表示，大家最近都在討論柯文哲、郭台銘，以及前立法院長王金平到底有沒有會面？見面要談什麼？各方的發言人，甚至這三位本人都已對周刊內容有所反擊，但為什麼大家會對這三個人有興趣？因為這三人來自不同領域，郭台銘是產業的巨擘，有非常大的全球商業決策的模式；王金平擁有17年經驗的立法院長，具備政黨運作的實務；而柯文哲是台北市長，擁有行政執行力，這也就是為什麼這三人若結盟，藍綠會這麼怕的原因，「大家都把希望放在這組可能成形的候選人上面」。

▲陳思宇。（圖／翻攝雲端最前線）

陳思宇指出，很多人在說到底柯文哲要跟郭台銘配、郭台銘要跟王金平配，還是柯文哲要跟王金平配，這幾個組合都有非常重要的基礎在上面，日前在台灣民眾黨創黨大會上有特別提到，民眾黨有三個非常重要的價值，那就是民意、專業與價值，若在這三個原則上面是有共識的，那未來台灣民眾黨要推候選人，或者是支持其他總統候選人，「這三個原則是不會放的」。

陳思宇舉例，柯文哲開始討論到組黨這件事情的時候，他們觀察到，在網路的聲量上面，有一件事的網路聲量非常大，就是托育補助，「在所有政黨要成形，然後在這麼激烈的總統競選討論上，居然托育補助是拔得頭籌」，確實柯文哲也在台北市創先走出一個托育上下的延伸，在二到三歲的時候，加碼了2000至4500的補助，當然中央也有相關的一些作為。

對於柯文哲的托育補助與郭台銘「0-6歲國家養」是否有不謀而合之處，陳思宇提到，「其實在對人民有利的政策上是有共識的，不管是國家幫你養，還是國家跟你一起養，我覺得如果對人民的福祉是最大的、最有利的，那合作有何不可呢？我覺得在這個立場上面，我們是樂觀其成的。」