「6.0強震＋暴風利奇馬」天災連2襲全台　日網友狂獻關心：會伸出援手的！

▲台灣東部發生強震，宜蘭礁溪跑馬古道落石。（圖／游芳男翻攝）

記者林瑩真／編譯

台灣東部海域8日凌晨5時28分發生芮氏規模6.0強震，讓全台各地逾5000戶停電，宜蘭縣蘇澳鎮7時02分又發生芮氏規模4.6地震，讓災情再度加重。日本網友得知消息後，紛紛在推特PO文，幫忙祈求台灣人民平安無事。

據中央氣象局指出，清晨的6.0強震不僅規模大，地震深度也僅22.5公里，讓各地陸續傳出停電災情；誰料，早上7時的4.6地震發生在蘇澳鎮，深度66.4公里，新北市、台北市也分別有3級及2級強度，中和一名65歲婦人就被震倒的衣櫃壓傷，送醫不治。

聽聞台灣發生強震，日本網友也紛紛在推特表示關心，「拜託請一定要平安無事啊」、「颱風也正靠近了真是難受」、「如果真的有嚴重災情，也會送去一些救援金的」、「天啊真令人擔心」、「萬一發生什麼事，這次換日本伸出援手吧！也會幫忙災後重建的」、「之前大地震接受到台灣很多幫助，日本不會忘記的」。