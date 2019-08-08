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「颱風＋地震」2校、2圖書館受損　教室輕綱架掉落、校園地面坍塌

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▲▼地震。（圖／中央氣象局）

▲今早宜蘭外海發生6.0強震。（圖／中央氣象局）

記者崔至雲／台北報導

利奇馬颱風還沒來，大地震卻先來。今（8日）早宜蘭外海發生規模6.0大地震。教育部指出，針對利奇馬颱風，已發布「利奇馬颱風第一號通報」，提醒各級學校(含幼兒園)、館所保持高度警覺與強化各項防災整備與預作相關活動調整規劃等事宜。也因今早地震，教育部再發布「校安中心利奇馬颱風暨地震第二號通報」。

教育部指出，因今早強震，已請國教署、教育局(處)、縣市聯絡處及各大專校院(館所)協助聯繫轄屬學校，於安全無虞狀況下清查災損情形，並提醒各級學校（單位）與館所值勤人員堅守崗位，謹慎防範與應變，並主動掌握颱風最新動態及餘震可能造成災損，隨時點閱教育部校安中心所公告之重要訊息，依公告內容規定辦理各項緊急應變工作。

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▲▼地震中心主任陳國昌說明0808清晨地震。（圖／記者范綱儀攝）

▲針對地震及颱風，教育部指出，未來將持續督責各教育行政單位、學校及館所，落實防災整備工作。（圖／記者范綱儀攝）

截至今天上午9點，共有2校及2館所學校受損，受災學校包括，宜蘭縣蘭陽女中的教室內輕綱架掉落、宿舍圍部分受損，以及高雄市龍興國小的資源班教室後方之化糞池土壤流失掏空並坍塌，災損金額2萬餘元。

此外，受災館所包括，國家圖書館書本掉落及電線脫落，災損金額評估中。台灣圖書館天花板石棉瓦掉落、書籍掉落、部分水管破裂及電梯跳電情形，災損金額評估中。

另外，經教育部校安中心統計今日有3位桃園市會計國中的師生在南投日月潭辦理國際童軍露營活動，經聯繫目前天候狀況良好，活動持續進行，如天候不佳，已規劃移至室內場所，目前師生現況安全無虞。教育部指出，未來將持續督責各教育行政單位、學校及館所，落實防災整備工作。
 

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關鍵字：颱風,地震,圖書館,教室,輕綱架,校園,坍塌

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