宜蘭6.0地震才釋放0.5顆原子彈　專家示警：還有16.5顆原子彈沒釋放

▲地震裂縫。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

記者賴文萱／台北報導

宜蘭外海8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，地震深度22公里，全台有感，各地最大震度達到6級。地震專家郭鎧紋曝，這次地震僅釋放0.5顆原子彈，估計還有16.5顆原子彈能量待釋放。

地震專家、氣象局前地震測報中心主任郭鎧紋表示，這次宜蘭外海規模6.0地震，推估釋放的能量僅約0.5顆原子彈，但從2017、2018年到目前為止，台灣地震能量釋放的不多，雖然2018年花蓮0206地震規模有6.26，可是釋放的能量其實不到2顆。

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▲宜蘭6.0地震報告。（圖／氣象局）

郭鎧紋說，台灣每年應該平均要釋放8顆原子彈能量，算下來每一個半月約會累積1顆原子彈，但因為近年規模6以上地震發生並不多起，因此從2017年至2019年8月15日，約還累積有16.5顆原子彈能量待釋放。

他進一步指出，在921之前，累積待釋放原子彈一度累積到快300顆，不過當時一次就清了100顆原子彈，一直到2016年已清空所有能量。以目前16.5顆原子彈的能量來看，相當於一個規模7的地震，提醒民眾平時對於地震都要提高警覺，也務必事先做好防震措施，例如檢查房屋結構，若有較大地震發生時，也要保持鎮靜。