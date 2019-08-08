影／6.0強震預知喵10秒前就發現！　8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

記者黃翊婷／綜合報導

今日（8日）全台不少民眾都是被規模6.0的強震搖醒，臉書粉絲專頁「小跑貓嗚嗚」也分享一段58秒的影片，只見在地震發生前，原本各自在客廳裡休息的貓咪們突然一致抬頭看向鏡頭的方向，接著就是一陣天搖地動，其中兩隻貓嚇得跳起來在室內奔跑，搖晃力度之大還把客廳裡的東西震到掉落，揚起些許灰塵。

影片中，前22秒貓咪們都各自窩在自己喜歡的地方睡覺，其中靠在畫面右側牆壁的貓咪最早抬起頭，兩隻眼睛在黑暗中直視著前方，此時，突然傳來一連串搖晃的聲響，其他貓咪也察覺異狀紛紛抬起頭，其中2隻嚇到立即跳起來跑到桌子底下，接著就是一陣天搖地動。

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▼▲貓咪們在地震發生前就有反應。（圖／小跑貓嗚嗚授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

地震搖晃的力道之大，連放在地上的電風扇都跟著頻頻「點頭」。飼主提到，當時家中有8隻貓咪，年齡最大的已經22歲，平時都是自由在家中活動，其中小鼠大約在地震10秒前就感覺到不對勁，加上他們家位於11樓，當下真的是被震到嚇醒，還忍不住大叫。

由於這次的地震搖晃時間長達20秒，「小跑貓嗚嗚」家中也有物品掉落，鏡頭最後甚至清楚拍下揚起的貓毛、灰塵。飼主事後也貼出貓咪們吃早餐的照片，向粉絲們報平安，請大家不用擔心，「貓咪目前正常，都有吃早餐了。」

▼物品掉落後揚起的灰塵。

▼8隻貓咪都平安無事。

好大的地震，里民平安！ 麻睡夢中感覺到地震醒來大叫，貓雖嚇壞但都還是關心人類的⋯（孩子貼心） 小鼠約10秒前先感覺到，這是一個震到里長整隻都在晃的地震。 影片後面是東西掉落後，揚起陳年的貓毛老灰塵。 由小跑貓嗚嗚發佈於 2019年8月7日 星期三

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