宜蘭6.0地震後...蘇澳再有4.6地震　氣象局說原因：是獨立地震

記者賴文萱／台北報導

地牛接連翻身！除宜蘭外海在8日5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，地震深度22公里，全台幾乎有感外，上午7時02分，蘇澳鎮也發生一起規模4.6地震，對此，氣象局也出面說明原因。

▲ 7:02蘇澳發生芮氏規模4.6地震。（圖／ˋ中央氣象局）

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氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，7:02蘇澳鎮發生的這起規模4.6地震，地震深度有66.4公里，以這個地區來說，是有兩個地震構造，一個是南宜蘭構造，一個是隱沒帶，蘇澳這起是屬於隱沒帶地震，但跟清晨的地震無關，是單獨獨立的地震，另外，隱沒帶地震特性就是很少有餘震。

至於清晨宜蘭的6.0地震，陳國昌說，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次震央位置是歷史上規模超過6發生的頻繁地區，主要就是南宜蘭構造的地震。在前幾年有一段時間，這個地區地震發生非常稀少，今年以來才慢慢有些地震發生，這次地震發生算是在預期內，雖然有沒有災損還不清楚，但這是一個好現象。

不過，由於規模6.0地震，對這個地區來說是非常多的，1920年曾經發生過規模8.0地震，今天的規模在這個地區也還算小，氣象局不排除1周內可能還會有更大地震。但如果今天這起是主震，後面的餘震數量不會太多，持續時間也不會太長，氣象局將持續觀察