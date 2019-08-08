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快訊／全台被搖醒！05：28宜蘭外海規模6.0地震發國家級警報　最大震度6級

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▲▼ 。（圖／中央氣象局提供）

▲地震報告。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度22公里，各地最大震度：宜蘭縣6級、花蓮縣、新北市、台北市、新竹縣、桃園市、台中市4級，南投縣、基隆市、苗栗縣、新竹市、彰化縣、雲林縣3級，嘉義縣、嘉義市、台南市2級，台東縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣1級。

▼國家級警報。（圖／ETtoday新聞雲）

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▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▼05：28地震等震度圖。（圖／氣象局） 

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

【各地震度級】

●宜蘭縣地區最大震度6級
6級：武塔
5級：南澳、蘇澳、冬山、宜蘭市、牛鬥
4級：澳花、內城、龜山島、頭城

●花蓮縣地區最大震度4級
4級：和平、太魯閣、西寶
3級：花蓮市、鹽寮、銅門、水璉
2級：秀林、西林、磯崎
1級：紅葉、玉里

●新北市地區最大震度4級
4級：雙溪、新店、五分山、新北市、五股
3級：三貂角、石門

● 臺北市地區最大震度4級
4級：臺北市、信義區
3級：木柵

● 新竹縣地區最大震度4級
4級：關西、竹東、竹北市
3級：五峰、峨眉

● 桃園市地區最大震度4級
4級：桃園市、中壢
3級：新屋

● 臺中市地區最大震度4級
4級：烏石坑
3級：梨山、德基、臺中市、大甲
2級：霧峰

● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山
2級：奧萬大、埔里、國姓、日月潭、竹山、南投市、名間、玉山
1級：魚池

● 基隆市地區最大震度3級
3級：基隆市
2級：彭佳嶼

● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：南庄、竹南、苗栗市、鯉魚潭、三義

● 新竹市地區最大震度3級
3級：新竹市

● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市
2級：大城

● 雲林縣地區最大震度3級
3級：斗六市、土庫
2級：草嶺、古坑、四湖、水林

● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路、民雄、義竹
1級：大埔

● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度2級
2級：佳里
1級：楠西、新化、七股、永康、臺南市、東山

● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、海端、池上、利稻、鹿野、臺東市

● 高雄市地區最大震度1級
1級：甲仙、桃源、旗山

● 屏東縣地區最大震度1級
1級：九如、屏東市

● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市

ET快訊
宜蘭6.0地震「壯圍770戶停電」！北市2人困電梯、1戶瓦斯
快訊／6.0強震全台狂搖！北捷：已完成巡軌　6點準時發車
6.0地震國家警報響！全台上下左右狂搖20秒　網嚇醒：7樓搖
快訊／全台被搖醒！05：28地牛規模6.0地震　最大震度6級
快訊／國家警報！05：28地牛翻身　初判北部震度4級以上

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