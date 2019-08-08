宜蘭6.0強震還算小！破碎帶＋隱沒帶疊出高潛勢區　1920年震過規模8.0

記者黃翊婷／台北報導

台灣東部海域今日（8日）一早發生芮氏規模6.0的有感地震，全台各縣市幾乎都有感，網友們更是一早就被地震和國家警報嚇醒。至於這起地震的起因、是否可能還會有其他地震發生，中央氣象局早上6時30分召開記者會說明，假設這次的地震為主震，由於釋放的能量還是不足，未來不排除還會發生規模6.0以上的地震，一週之內都要密切監測。

▲這次的地震全台都有感。（圖／記者趙永博攝）

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氣象局表示，今年其實一共發生3次規模超過6的地震，第一次是4月18日發生在花蓮外海規模6.3的地震，第二次是發生在7月27日，震央位於台東縣政府南偏東方239公里處，規模6.1，雖然有資料紀錄出來，但因為超過監測範圍，所以不算是台灣地區的地震，而8日的這起地震則是今年有監測以來第二大的；不過，按照長期平均值來看，一年內發生2到3次規模6以上的地震算是預期之內的正常能量釋放，請民眾不用太擔心。

氣象局也解釋，8月8日這起地震的震央位於和平盆地，這個地區是歷史上最常發生規模超過6的地震區域，1920年還曾有規模8.0的地震發生，雖然陸地上規模這麼大的地震次數不多，靠近外海一帶卻很多，因為宜蘭南邊靠近外海的地區有一個破碎帶，前幾年有一段時間地震很稀少，一直到今年才慢慢發生一些中小型的地震，今日的地震可能就與這個破碎帶有關。

至於是否會有餘震，或者還有可能發生更大的地震，氣象局強調，就算有餘震也不會持續很久，次數也不多，主要是發生過大地震後能量會釋放得比較快，這次的震央附近分別有破碎帶和隱沒帶，算是地震潛勢非常高的地區，規模6.0的地震還算小的，後續不排除還會有規模6以上的地震發生，只是這個地區的能量釋放還是不太足夠，這些能量不可能在今天或明天就釋放，所以未來一週內都要密切監測。

▼宜蘭地區商店貨架上物品被震到掉下來。（圖／東森新聞）

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【各地震度級】

●宜蘭縣地區最大震度6級

6級：武塔

5級：南澳、蘇澳、冬山、宜蘭市、牛鬥

4級：澳花、內城、龜山島、頭城

●花蓮縣地區最大震度4級

4級：和平、太魯閣、西寶

3級：花蓮市、鹽寮、銅門、水璉

2級：秀林、西林、磯崎

1級：紅葉、玉里

●新北市地區最大震度4級

4級：雙溪、新店、五分山、新北市、五股

3級：三貂角、石門

● 臺北市地區最大震度4級

4級：臺北市、信義區

3級：木柵

● 新竹縣地區最大震度4級

4級：關西、竹東、竹北市

3級：五峰、峨眉

● 桃園市地區最大震度4級

4級：桃園市、中壢

3級：新屋

● 臺中市地區最大震度4級

4級：烏石坑

3級：梨山、德基、臺中市、大甲

2級：霧峰

● 南投縣地區最大震度3級

3級：合歡山

2級：奧萬大、埔里、國姓、日月潭、竹山、南投市、名間、玉山

1級：魚池

● 基隆市地區最大震度3級

3級：基隆市

2級：彭佳嶼

● 苗栗縣地區最大震度3級

3級：南庄、竹南、苗栗市、鯉魚潭、三義

● 新竹市地區最大震度3級

3級：新竹市

● 彰化縣地區最大震度3級

3級：彰化市

2級：大城

● 雲林縣地區最大震度3級

3級：斗六市、土庫

2級：草嶺、古坑、四湖、水林

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：阿里山、番路、民雄、義竹

1級：大埔

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度2級

2級：佳里

1級：楠西、新化、七股、永康、臺南市、東山

● 臺東縣地區最大震度1級

1級：長濱、海端、池上、利稻、鹿野、臺東市

● 高雄市地區最大震度1級

1級：甲仙、桃源、旗山

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：九如、屏東市

● 澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市