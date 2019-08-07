快訊／大雨夜襲北台5縣市！利奇馬睜眼甩「水彈」　暴風圈再增強

▲利奇馬睜眼甩「水彈」，暴風圈再增強 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

第9號中度颱風「利奇馬」（Lekima）睜著清晰颱風眼，步步進逼，中央氣象局持續發布海上警報，目前颱風中心距離台北還有670公里，持續向西北移動，暴風圈對北部、東部海面構成威脅，且其強度還有增強趨勢。北北基、桃園、宜蘭5縣市也發布大雨特報，入夜至8日（周四）基隆北海岸、大台北、桃園宜蘭地區有局部大雨發生。

氣象局晚間8時40分持續發布海上颱風警報，利奇馬過去3小時強度略為增強，目前中心在台北東南東方670公里海面，向西北移動。暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對台灣北部海面、東北部海面、東南部海面(含蘭嶼、綠島)及巴士海峽將構成威脅，未來仍有增強的趨勢。

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▲利奇馬外圍雲系水彈先到！大雨夜襲北台5縣市。（圖／中央氣象局）



氣象局晚間8時5分已經針對北北基、桃園、宜蘭5縣市發布大雨特報，越晚降雨越明顯，8日受颱風或其外圍環流影響，北部、東北部、東部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區也將轉為不穩定、局部短暫陣雨或雷雨的天氣，隨著颱風接近，下午以後會越來越明顯，雨勢和風力都會增強。

預計颱風在8日晚間至9日上午對北台灣、東北部的影響較為顯著，中南部則在9日起雨勢最為明顯。

根據氣象局觀測，利奇馬目前以每小時14公里速度，向西北進行，近中心最大風速從每秒38公尺升級至每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒 53 公尺，相當於16級風，7級風暴風半徑 220 公里，10級風暴風半徑80公里。