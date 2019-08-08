　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周五颱風假？彭啟明：別急！的確有機會　「利奇馬眼牆密集閃電還可能增強」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲強颱利奇馬進逼台灣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，利奇馬強颱眼牆上出現密集的閃電落雷，代表可能還有增強空間；周五上半天6點到12點，北部朋友會對風雨很有感，請大家留意。被問到北北基有沒有可能放颱風假？他表示，「各位真的不要太急，的確有機會放颱風假。」

氣象局說，今颱風逐漸接近，北台灣已有間歇陣雨出現，隨著時間愈晚，北部及宜蘭的風雨將會愈來愈明顯，容易有局部大雨或豪雨發生；中南部及花東上半天雖然天氣還算穩定，降雨零星，不過，下半天後配合熱力作用，也會有局部的短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨發生機率，晚上之後隨颱風更為接近，中南部的風雨將逐漸增加。

請繼續往下閱讀...

氣象局指出，颱風中心預計在今深夜到周五會從台灣東北方近海通過北上，這段期間也是颱風影響最明顯的時候，西半部及東北部有豪雨以上等級降雨發生機率。氣象局提醒，利奇馬已增強為強烈颱風，暴風半徑也擴大至250公里，接近台灣過程中路徑仍有調整空間。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說，越晚風雨越大。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明稍早在臉書說，在天氣風險團隊的閃電監測網上，突看到利奇馬眼牆上出現密集的閃電落雷，表示可能還有增強的空間，但強颱已經是很強烈有威脅性，會再往上多少仍待觀察，因為過去一天主要環流內的閃電還不明顯，突然增長有何意義還再觀察。

彭啟明在直播中表示，預計颱風暴風圈今深夜到周五凌晨接觸陸地，周五上午中心距離台灣最近，周五上半天6點到12點，「北部朋友會很有感，請大家留意。」

被問到北北基周五有沒有可能放假？彭啟明說，「我可以體會大家的心情，如果按照科學數字來看」，氣象局估周五清晨平均風已經到達6、7級，「陣風有點要碰觸到大家熟知的標準，的確是有這個機會存在，特別是在北部的區域。」

但彭啟明也說，最後還是要給縣市首長決定，因以前也有過到達放假標準，首長說影響不嚴重，颱風可能走偏，因此沒放，「所以我建議大家，不要現在問首長會不會決定」，如果他是首長，周五清晨再做決定會更好一點；如果今晚8點要做決定，老實說還會有變數，最好今深夜或暴風圈碰觸後再做決定更好，「各位真的不要太急，的確有機會放颱風假。」

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼利奇馬最新動態和潛勢路徑預測圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
「支票沒兌現、罷免沒話講」！韓國瑜25年前訪談原音重現
喜獲龍鳳胎甜喊：心裡滿滿　陽光男教師停車場墜樓…父親節成忌日
利奇馬「等同4級颶風」！掃過琉球群島撲台　CNN：恐變超級颱

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北北基明天是否放颱風假　基隆市長林右昌：下午6時開會決定

日本衛星照曝光！強颱利奇馬超清晰「肚臍眼」特寫　威力等同4級颶風

2020國際書展大轉型！打造童書新樂園、擴增2F展區低於5折

爸媽多年迷信！要孫子「6歲前泡藥酒」強身　人夫飆三字經：差點噎死小孩

23歲辣媽甜曬「五代同堂」...叔公神側顏強勢歪樓　萬人震驚：這不科學

一芳水果茶「買大送中」！活動為期39天　　1.9萬網友洗版蓋樓

回收嬤爬斜坡！暖男推一把　10年後長輩送「一句話+60萬」…公主女友氣炸

周五颱風假？彭啟明：別急！的確有機會　「利奇馬眼牆密集閃電還可能增強」

遠東航空招空服！限「30位名額」考生搶破頭　多益只要500分

不只塑膠吸管！百貨、商場未來不供免洗餐具　違規最多罰6000元

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

北北基明天是否放颱風假　基隆市長林右昌：下午6時開會決定

日本衛星照曝光！強颱利奇馬超清晰「肚臍眼」特寫　威力等同4級颶風

2020國際書展大轉型！打造童書新樂園、擴增2F展區低於5折

爸媽多年迷信！要孫子「6歲前泡藥酒」強身　人夫飆三字經：差點噎死小孩

23歲辣媽甜曬「五代同堂」...叔公神側顏強勢歪樓　萬人震驚：這不科學

一芳水果茶「買大送中」！活動為期39天　　1.9萬網友洗版蓋樓

回收嬤爬斜坡！暖男推一把　10年後長輩送「一句話+60萬」…公主女友氣炸

周五颱風假？彭啟明：別急！的確有機會　「利奇馬眼牆密集閃電還可能增強」

遠東航空招空服！限「30位名額」考生搶破頭　多益只要500分

不只塑膠吸管！百貨、商場未來不供免洗餐具　違規最多罰6000元

王菲、碧昂絲都愛用！「會變色」面膜好夯，綠轉紅一用超有感

黃光芹還原郭柯會內幕：合作方向確定！幕僚展開民調作業

Peugeot推出「越野休旅獅」3008特仕車　誰說法系只能耍浪漫？

中職／向李宗賢看齊　富邦悍將簽下辛元旭

連勝文稱知識藍、經濟藍不挺韓國瑜　郝龍斌：軍系非常支持

「利奇馬強颱」進逼！搶購防颱熱銷商品TOP 5出爐　四大超商全面備戰

夏日限定浪漫煙花約會！穿浴衣登東京晴空塔眺望隅田川花火

周治平情人節尬歌金智娟！　台上突認了中年「快不能了」

台股收盤漲逾百點！台積電上漲2.22%助攻　大盤漲1.04%站穩年線

政大雄鷹盃／台師大3連勝　9日對決地主

生活熱門新聞

快訊／全台被搖醒！05：28規..

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假..

8日「停班停課」懶人包　利奇馬..

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐..

利奇馬最快今轉強颱！一張圖看各..

利奇馬陸警範圍擴大！桃園也納入..

利奇馬撲台轉彎！陸警恐納台中以..

6.0強震「預知喵」10秒前就..

6.0地震全台搖20秒　網：7..

宜蘭6.0地震！氣象局曝地震原..

利奇馬陸警08:30發布！最新..

快訊／07：02又地牛翻身！　..

6.0大地震！北捷：6點準時發..

更多熱門

相關新聞

利奇馬陸警範圍擴大！桃園也納入警戒區

強颱利奇馬逼近台灣，氣象局也持續發布利奇馬陸警，上午11時30分最新一報，陸警警戒區域擴大為桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮，提醒民眾應嚴加戒備並防強風豪雨。氣象局表示，颱風暴風圈最快深夜至明天清晨前觸陸，屆時基隆北海岸、宜蘭有可能出現8-10級強陣風。另外，在利奇馬逐漸接近台灣的過程，不排除還有再增強可能。

地震強襲！喜互惠醬油飲料掉滿地

地震專家曝：還有16.5顆原子彈沒釋放

強颱利奇馬暴風圈最快深夜觸陸！

利奇馬「忽西忽北」逼台　10張圖秒懂各地風雨時程

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐500

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

6.0地震震垮百萬書房！男星家「上千本書砸落」

183高壯天菜PO不雅片約炮　前女友崩潰提告下場出爐　

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面