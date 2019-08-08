周五颱風假？彭啟明：別急！的確有機會　「利奇馬眼牆密集閃電還可能增強」

▲強颱利奇馬進逼台灣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，利奇馬強颱眼牆上出現密集的閃電落雷，代表可能還有增強空間；周五上半天6點到12點，北部朋友會對風雨很有感，請大家留意。被問到北北基有沒有可能放颱風假？他表示，「各位真的不要太急，的確有機會放颱風假。」

氣象局說，今颱風逐漸接近，北台灣已有間歇陣雨出現，隨著時間愈晚，北部及宜蘭的風雨將會愈來愈明顯，容易有局部大雨或豪雨發生；中南部及花東上半天雖然天氣還算穩定，降雨零星，不過，下半天後配合熱力作用，也會有局部的短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨發生機率，晚上之後隨颱風更為接近，中南部的風雨將逐漸增加。

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氣象局指出，颱風中心預計在今深夜到周五會從台灣東北方近海通過北上，這段期間也是颱風影響最明顯的時候，西半部及東北部有豪雨以上等級降雨發生機率。氣象局提醒，利奇馬已增強為強烈颱風，暴風半徑也擴大至250公里，接近台灣過程中路徑仍有調整空間。

▲▼氣象局說，越晚風雨越大。（圖／氣象局）

彭啟明稍早在臉書說，在天氣風險團隊的閃電監測網上，突看到利奇馬眼牆上出現密集的閃電落雷，表示可能還有增強的空間，但強颱已經是很強烈有威脅性，會再往上多少仍待觀察，因為過去一天主要環流內的閃電還不明顯，突然增長有何意義還再觀察。

彭啟明在直播中表示，預計颱風暴風圈今深夜到周五凌晨接觸陸地，周五上午中心距離台灣最近，周五上半天6點到12點，「北部朋友會很有感，請大家留意。」

被問到北北基周五有沒有可能放假？彭啟明說，「我可以體會大家的心情，如果按照科學數字來看」，氣象局估周五清晨平均風已經到達6、7級，「陣風有點要碰觸到大家熟知的標準，的確是有這個機會存在，特別是在北部的區域。」

但彭啟明也說，最後還是要給縣市首長決定，因以前也有過到達放假標準，首長說影響不嚴重，颱風可能走偏，因此沒放，「所以我建議大家，不要現在問首長會不會決定」，如果他是首長，周五清晨再做決定會更好一點；如果今晚8點要做決定，老實說還會有變數，最好今深夜或暴風圈碰觸後再做決定更好，「各位真的不要太急，的確有機會放颱風假。」

▲▼利奇馬最新動態和潛勢路徑預測圖。（圖／氣象局）

