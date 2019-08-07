中颱「利奇馬」增強狂吹14級風！　氣象局：不排除達強烈颱風上限

▲中颱利奇馬中心最大風速增強。（圖／翻攝自RAMMB）

記者胡順惠／台北報導

中央氣象局17時30分已經發布中颱利奇馬海警，目前颱風仍在持續增強，預估最快將於周四（8日）上午發布陸上警報，首波警戒區為台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽，航行作業船隻應嚴加戒備。中央氣象局簡正謝明昌表示，近中心最大風速從每秒38公尺升級為每秒 43 公尺，過去3小時強度略為增強，未來不排除有可能升級到強烈颱風上限。

謝明昌說明，颱風目前位置已經來到台北東南東方約670公里海面上，未來以每小時14公里朝西北前進，利奇馬近中心最大風速增強至每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時191公里），相當於16級風。

請繼續往下閱讀...

謝明昌指出，目前海溫相當高，利奇馬強度又比傍晚增強，不排除會變成強烈颱風，未來經過台灣東北方機率最高，如果偏向台灣陸地，風勢、雨勢就會更加明顯。他提醒，8日下半天風勢、雨勢都會開始增強，9日離台灣最近，北台灣有豪雨可能，中南部雨勢也會快速增加，10日雖然颱風遠離，南海水氣充沛，中南部降雨要特別注意。

▲利奇馬海警17時30分發布，氣象局預估未來接近台灣時強度達最強。（圖／中央氣象局）

據利奇馬海警第二報資料顯示，目前颱風以每小時14公里速度，向西北進行，預測8日20時在花蓮的東方約330公里之海面上。氣象局已針對台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽發布海警，提醒航行作業船隻應嚴加戒備。

另外，受到颱風外圍環流影響，台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區已有長浪發生；台灣各沿海地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風並有較大風浪，前往海邊活動應特別注意安全。

▲利奇馬颱風路徑預報。（圖／中央氣象局）

氣象專家彭啟明表示，利奇馬颱風持續增強，接近強烈等級，路徑持續往北部海面接近，最接近北部陸地距離是200公里，因為暴風圈範圍為250公里，北部陸地有可能掃到，北部、東北部周五（9日）要提高警覺，預測過程中，未來誤差100至200公里都有可能，可達每秒45公尺最大陣風。

至於哪些縣市最有可能停止上班上課？彭啟明說，關鍵是暴風圈範圍，只要在暴風圈內就一定有風雨，依照目前路徑看來，宜蘭、花蓮北部或基隆到新竹都可能受到暴風半徑影響，民眾要注意首長發布停止上班上課的訊息。

暴風圈何時才會碰觸北部陸地？彭啟明表示，周四開始有些影響，以桃竹苗以北、宜蘭為主，周五影響最大，南部山區有間歇性大雨，周六緩和一些，颱風的尾巴會稍微牽引水氣，高雄屏東嘉義台南等地山區要注意較大雨勢，等到周日雨勢才會逐漸緩和，南部還是有間歇性的雨勢，未來路徑還有變動空間，請大家持續關注。