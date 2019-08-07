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利奇馬來襲　北市8日上午7點啟動河川區車輛「只出不進」

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▲▼北市水利處啟動河濱撤離工作。（圖／記者黃國霖攝）

▲北市水利處啟動河濱撤離工作。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

因應利奇馬颱風來襲，台北市各河川疏散門預計將於9日凌晨0點完成關閉，北市府也將自8日上午7點起，啟動河川區車輛「只出不進」的管制措施，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停該區域路邊停車收費。水利處提醒民眾，屆時不可再將車輛駛入河川區停放，已停放於河川區內之車輛，請提早移置。

▲▼北市水利處啟動河濱撤離工作。（圖／記者黃國霖攝）

根據利奇馬海警第一報資料顯示，目前颱風以每小時15公里速度，向西北進行，預測8日17時在花蓮的東方約340公里之海面上。氣象局已針對台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽發布海警，提醒航行作業船隻應嚴加戒備。

另外，受到颱風外圍環流影響，台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區已有長浪發生；台灣各沿海地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風並有較大風浪，前往海邊活動應特別注意安全。

針對8日是否放颱風假？台北市府、新北市府和基隆市府皆表示，由於目前北部地區尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，因此明（8）日照常上班及上課，將持續注意颱風動態，並適時發布相關訊息。

▲▼利奇馬颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

▲利奇馬颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

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