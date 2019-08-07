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紐約時代廣場傳濃煙巨響　民眾「狂奔大街哭泣竄逃」：我怕是射殺！

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▲紐約時代廣場傳出民眾慌亂竄逃。（圖／翻攝自推特）

▲紐約時代廣場傳出民眾慌亂竄逃。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

人車熙來攘往的紐約時代廣場當地時間6日晚間9時30分，在知名的十字路口發生一起重型機車「逆火」冒煙巨響事件，但鑑於一周來發生兩起重大槍擊，不少民眾在現場誤傳是「槍擊案」發生，瞬間大批民眾竄逃，配著濃煙讓人真的以為槍案發生。

綜合外媒報導，當時一輛摩托車在倒車時發生逆火現象，但因為巨大的聲響與濃煙，讓一旁路人開始尖叫竄逃，甚至傳出是因為槍擊造成，不少民眾因為連日俄亥俄州與德州槍擊，心裡感到相當害怕，於是開始在街上狂奔，一路從百老匯往南引起眾人「跟著跑」。

▲紐約時代廣場傳出民眾慌亂竄逃。（圖／翻攝自推特）

民眾站在大街上哭泣，以為是槍擊沒想到只是機車逆火意外。

紐約警方接獲報案後，立即到場了解。據悉因為單純的機車意外導致連續兩個路口行人、用路人不顧安全狂奔，住在附近旅觀的住客，從房間往下拍攝混亂的情況時，也直呼「真的不是開玩笑吧！」甚至有網友在推特上表示，「在場的人都邊哭邊跑，讓人真的以為有槍手在現場。」

在美國兩起重大槍擊案發生後，不少民眾提高警覺，聯邦調查人員也表示一切都進入高度警戒的狀況。在推特的影片中，可以看到眾人尖叫、大哭、奔跑，甚至有人大喊後面有槍、有人在開槍等，現場一片混亂。

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關鍵字：紐約時報廣場,槍擊,機車,竄逃

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