女同學拒約會…槍手列入「性侵名單」待宰　警方：他熱愛屠殺

▲24歲的白人男子槍手貝茲配備齊全展開掃射。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國俄亥俄州岱頓（Dayton）4日發生大規模槍擊，24歲的槍手貝茲（Connor Betts）在掃射的30秒內被警方擊斃。如今，貝茲的前同學紛紛出面爆料，聲稱他有一份專門針對男性的殺戮名單，還有一份意圖性侵女性的名單。岱頓警察局長拜賀（Richard Biehl）6日表示，貝茲癡迷於暴力以及大規模槍擊案。

CNN報導，與德州艾爾帕索（El Paso）槍擊案不同的是，當局仍不確定貝茲槍殺他人的動機為何；不過，依據警方、前同學等人描述，以及疑似槍手的推特訊息，都可見得他對暴力有著強烈興趣，他也輕易獲得槍枝。聯邦調查局（FBI）負責此案的探員韋克漢（Todd Wickerham）說明，貝茲非常明確在找尋助長暴力的訊息。

貝茲4日持有點223口徑的步槍，裝有100發子彈，不到30秒時間就開了41槍，他的妹妹也在過程中死亡，奪走9人性命。貝茲的家人透過聲明表示，對於事情感到震驚，正與執法單位保持合作，不過因為家中兩人都死亡，也希望獲得隱私。

▲貝茲熱愛槍枝。（圖／路透）



貝茲的前高中同學說，他曾列出清單，上面是他想殺害或性侵的對象。兩名執法部門人員透露，當局在搜查貝茲住處時，發現一些他對於殺人感興趣的文字，然而，內容並未顯示涉及種族或政治的動機。

一名友人表示，貝茲在充滿槍枝的環境中很自在，也會教導人們如何安全射擊。另一名同樣拒絕公開姓名的前同學說，名單上的女同學，有些人曾拒絕與貝茲約會，貝茲經常威脅要輕生，不然就是殺害別人，「他喜歡看著你，假裝用槍射你，用手開槍的模樣。」

布里克勒（Spencer Brickler）曾就讀俄亥俄州貝爾布魯克高中（Bellbrook High School），一名輔導員告訴他，他與自己的手足都在貝茲的名單上。他回憶，大約9年前，他坐在校車上，看到貝茲被警方帶走，「他（貝茲）高中時有點黑暗跟憂鬱。」

幾名前同學記得，貝茲被踢出學校起碼有1年，但他後來又回到布魯克高中。貝茲最後讀的是一所社區大學；校長則說明，他沒有在夏季入學。

一名前高中同學說明，他與另一名學生在幾年前報警，因為發現貝茲有份殺人名單。帕特里奇（David Partridge）表示，那份名單中，他的親戚也在列，他接著告訴朋友，「我說，嘿，我不想把你牽扯進來，但我們必須報警。這傢伙能去學校殺人，他可以傷害我的家人，也能傷害你。」事件大約發生在10年前。

▲貝茲在同學眼中評價兩極。（圖／路透）



報警後，帕特里奇曾一度透過電話質問貝茲，「我聽說你有份暗殺名單，我的家人也在上面，怎麼回事？你為什麼要寫這種東西？」隔天，帕特里奇親眼看見貝茲被警方帶走。

警方發現一個推特帳號疑似屬於貝茲，內容則轉發極左派與反警察的貼文，個人簡介寫著「他」、「動漫迷」、「重金屬迷」、「左派」、「我要下地獄，不會回來了」，此外，他還對德州槍擊案的相關貼文按讚。令人詫異的是，該帳號轉貼支持民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）、華倫（Elizabeth Warren）的貼文，還曾譴責美國移民及海關執法局（ICE）。

另一名不在名單的前同學說，每次與貝茲出去玩，他都會談論到暴力話題，並對女性使用嚴厲的語言，像是「蕩婦」。然而，並非每個人都認定貝茲是問題少年；認識貝茲超過20年的好友霍華德（Brad Howard）就形容，貝茲是個不錯的孩子，很安靜，不常說話。

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