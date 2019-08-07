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弟弟天天無照酒駕！她狂收罰單崩潰　爸媽放任：繳一下錢而已

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▲▼ 騎機車。（圖／免費圖庫pixabay）

▲ 弟弟無照又酒駕，害她罰單繳不完，但爸媽卻放任不管。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者梁家原／綜合報導

一名女網友在臉書抱怨，當初媽媽用她的身分證買機車，後來把機車給弟弟騎，沒想到弟弟常常酒駕、無照駕駛，罰金幾乎是她在繳，爸媽又放任不管，讓她相當頭痛。

張姓女網友在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，指媽媽最早是使用她的身分證購買機車，但後來因為機車太舊，所以把車送給弟弟騎。不料弟弟不僅不繳稅金，還總是無照駕駛、酒駕，讓她罰金繳不完。

請繼續往下閱讀...

原PO向家人反映後，父母認為只是幫忙繳一下錢而已，不需要這麼大驚小怪，於是她決定將機車要回來，沒想到弟弟不肯歸還，也不願將機車過戶，還天天騎車出去，讓她想要偷偷把車賣掉也沒辦法。

她無奈地說，弟弟體格壯碩又有暴力傾向，「如果他發現我把機車牽走賣掉，不知道他會做出什麼事情來」，「我真的怕有天出事情，我要幫我弟弟繳罰單擦屁股…。」

▲網友抱怨弟弟酒駕無照騎機車。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO在《爆怨公社》向大家抱怨她的困擾（圖／翻攝爆怨公社）

網友看完後，紛紛留言回覆，「他打你就告他，跟垃圾客氣什麼，他再酒駕你就報警抓他」、「把車過戶給一個打得贏你弟的」、「重男輕女成這樣也太誇張」、「弄壞，不能騎至少不會給你惹事，但證件要收好避免2次」、「妳也有責任，妳有能力讓這件事不再發生」、「當斷則斷，對事不對人，不要一時心軟，害了自己跟其他人」、「父母很有問題，建議搬離住家，然後註銷機車就不用被情緒勒索了」。

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關鍵字：抱怨,爆怨,機車,無照,酒駕

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