特種部隊突襲吉爾吉斯前總統　支持者真槍實彈回擊…一警身亡

▲阿坦巴耶夫與其支持者。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

吉爾吉斯（Kyrgyz）特種部隊在7日突襲前總統阿坦巴耶夫（ Almazbek Atambayev）的住宅，衝突過程中造成數人受傷。而阿坦巴耶夫與其繼任者秦貝科夫（ Sooronbai Jeenbekov）的衝突近來越演越烈，也可能是此次突襲導火線之一。

根據BBC報導，吉爾吉斯國家安全委員會指出，此次特種部隊行動只有攜帶橡膠子彈，但是突襲開始後，阿坦巴耶夫的支持者卻以真槍實彈回擊。當地醫療機構則回報，此次事件有36人受傷，1名特種部隊警官在衝突中喪生，現在更傳出有六位警官被俘擄。

▲阿坦巴耶夫的支持者以真槍實彈回擊特種特種部隊。（圖／路透）

目擊者艾特克耶夫（Mirbek Aitikeyev）在臉書上傳了事發的影片，影片中可以看到，突襲前，阿坦巴耶夫正在跟支持者們寒暄，突然間槍聲大作，人們開始向四方逃竄，夜幕降臨時，支持者們重新在路上集結，而特種部隊則撤退到附近整頓。

艾特克耶夫告訴《法新社》，阿坦巴耶夫的支持者從特種部隊搶來一些武器，並開始一輪猛攻，特種部隊最後敵不過攻勢而撤退。他說，「阿坦巴耶夫還沒被抓走，據傳會有更多部隊增援，這裡的人正在做足準備。」

阿坦巴耶夫是吉爾吉斯2011到2017年的總統，他卸任之後欽點秦貝科夫做為接班人，但兩人關係每況愈下，相關人士指出，秦貝科夫甚至主動切割兩人的關係。

卸任後，艾特克耶夫的豁免權也將在最近到期，但他數度拒絕為在職期間面臨的指控出庭。而上個月拜訪俄羅斯總統普丁之後，艾特克耶夫的處境越發困難，因為普丁指出，「吉爾吉斯要跟目前的總統一同奮戰。」秦貝科夫也在今日早上提早結束假期，回國與安全委員會開會，商討日後行動方針。’