大部分台灣人都希望「蔡賴配」　辜寬敏：全力支持蔡英文

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）

記者張乃文／綜合報導

台灣制憲基金會召開「最新制憲、兩岸關係與2020總統大選」民調記者會，被問到民進黨2020總統候選人搭配，呼聲最高的總統蔡英文、前行政院長賴清德的「蔡賴配」，制憲基金會董事長辜寬敏表示，大部分的台灣人都希望如此，而他現在全力支持蔡英文。但他也說希望可以給賴清德事情做，而不僅是「備位」的副手。

距離2020總統大選剩下不到半年，民進黨是否推出「蔡賴配」受到外界關注。辜寬敏說，蔡英文跟賴清德從上次的黨內選舉後到現在，兩個人還沒有任何的接觸。他說，蔡英文最希望賴清德當她的副手，不過台灣的副總統是備位，若是要賴清德做備位，他認為，賴的想法是「我已經公開全力支持你了，但我不要做備位」。

辜寬敏提到，當副總統若不僅是備位，或是個對台灣將來有很大意義的職務，這樣賴清德可能就會答應。他說，備位很難看，「蔡賴配」要讓賴清德覺得當這個副總統有意義，1加1才會大於2，不過，他也說這是他個人的希望。

對於是否支持「蔡賴配」，辜寬敏則表示，「我真的希望，我想不但是我希望，大部分的台灣人都希望」。他提到，現在全力支持蔡英文，可能大家會說當時不是說穿裙子的不能當總統，但他回答，「我那時候是這樣想，但現在已經決定是蔡英文，就絕對不能讓她失敗」。

另外，被問及是否有與賴清德聯絡？辜寬敏則說，「打電話給賴清德都沒人接」。

▲辜寬敏。（資料照／記者楊亞璇攝）