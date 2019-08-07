蔡英文情人節已幫送3萬封情書　Line粉絲突破55萬追蹤

▲總統蔡英文IG曬愛狗，祝大家情人節快樂。（圖／蔡英文IG）



記者陶本和／台北報導

適逢七夕情人節，總統蔡英文透過LINE官方帳號推出「小英幫你傳情」活動，一周內就送出近3萬張卡片，粉絲數也突破55萬人；另外在IG方面，她也發出三隻愛狗，祝福大家情人節快樂。

總統府發言人林鶴明表示，「小英幫你傳情」發想自校園傳情活動，利用線上賀卡取代原本的巧克力、花朵等傳情物品，讓蔡英文LINE@官方帳號充當最重要的橋樑，將親友心意在情人節當天送至對方手上，目前超過2萬人製作卡片，送出近3萬張卡片，蔡英文LINE@官方帳號也突破55萬人。

林鶴明說，除了傳遞心意的功能，在文案及圖像設計上，也加入總統個人形象，增添小英陪你過情人節的意象。比如說，在其中一款賀卡中，一句「你願意跟我一輩子守護台灣嗎？」的簡短文字，搭配總統誠意十足的照片，讓蔡英文LINE@官方帳號不僅有傳遞心意的功能，更有邀請LINE友們和總統站在一起的意涵。

另外，蔡英文IG也推出一系列「愛狗照」，利用圖像後製，以第一「狗」稱視角發文，可愛的內心獨白融化許多網友的心，但由於過於逼真，不少網友真的以為是真實帳號，紛紛搜尋三個毛小孩的IG帳號。

▼總統蔡英文Line舉行傳情活動。（圖／蔡英文Line）

