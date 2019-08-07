蝦皮改編政治人物金句…柯文哲回春「讓我好想Do」　網笑噴：這母湯！

▲蝦皮購物改編政治人物的金句。繪師為「阿清甜點舖 Ching's Art Desserts」。

政治中心／綜合報導

8月7日是農曆七夕情人節，常常大玩時事梗的蝦皮購物臉書粉絲專頁自然沒有錯過這個機會，貼出6張改編政治人物金句的大告白圖片，其中台北市長柯文哲的告白文字竟是「妳就是Right thing，讓我好想Do」，諧音梗讓不少網友大喊「太母湯了XDDD」。

臉書粉專「蝦皮購物」7日下午4時貼出6張照片，並且在文章中寫上，「今天不談政見，只談戀愛。祝福大家七夕情人節快樂。單身的你，就過付清節吧！」並且hashtag「#以上告白純屬虛構」、「#如有雷同」、「#那就雷同」。

根據「蝦皮購物」的6張照片，第1張是總統蔡英文過去說的「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，改編成「勞工不是我心中最軟的那塊，你才是。」第2張是高雄市長韓國瑜的「禿子跟著月亮走」，後面補充「我的心只跟著你走」，其他則依序是前總統馬英九、前嘉義縣長張花冠、台北市議員王世堅，以及台北市長柯文哲。

值得一提的是，蝦皮將柯文哲的名言「do right thing」（做對的事情）進行改編，成了「妳就是Right thing，讓我好想Do」，由於「讓我好想Do」的諧音是「讓我好想督」，帶有些許色情元素，所以引起眾多網友大喊「母湯XD」。

另外，因為馬英九、柯文哲被畫得太過年輕，也讓不少人直言，「太年輕啦！完全不像啊！」、「這…阿北也太帥…」、「阿北這個很可以」。