台南率先籌備成立蔡英文總統競選總部　黃偉哲腳步跑最快

▲民進黨率先在台南市先籌備成立蔡英文總統競選總部，由台南市長黃偉哲擔任競選總部主委。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020總統及立委大選各陣營積極展開布局，選情逐漸白熱化，8月7台南市長黃偉哲偕同中央、地方黨公職，籌備台南市「蔡英文總統競選總部」組織架構，並正式開始運作各項選務工作。

會議中通過邀請歷屆民進黨籍台南縣市長、國策顧問出任榮譽主任委員，而黃偉哲市長出任競總主委，市黨部黃先柱主委擔任競總總幹事，競總主任潘新傳，執行總幹事則由林士傑、蔡麗青出任，財委會執行長郭再欽、競總發言人李退之。籌備會共有50多位立委、議員及黨公職出席，會中也邀請大家共同擔任競總副主委，黨部執評委擔任副總幹事，對於總統及立委選舉彼此交換意見，全黨團結一致為「總統勝選、立委全壘打」共同努力達成。

黃偉哲表示，面對中國勢力的各種滲透，以及對手在選舉上的步步進逼，民進黨必須不分派系，團結一致，為延續民主香火，守護台灣主權而努力。且台南做為民進黨執政的直轄市，必須扮演領頭羊，率先籌備競選總部，惟有比別人更努力、比別人更團結，才能守護我們的城市。

黃偉哲也說明，目前國民黨仍面臨郭台銘參不參選的內部整合問題，且韓國瑜支持度持續下降中，而台北市長柯文哲組黨的動作則造成總統參選機會下降，民調更在三方中落後，各方民調都顯示蔡英文總統居於領先，未來更有信心蔡英文總統的支持度會持續上漲、拉大差距，贏得勝選。

競總總部主任潘新傳說明台南市的選務團隊已初步成形，絕大多數的行政區都有一位區主任，負責當地的選務與聯繫。接下來，黨務人員也會分頭支援各立委選區，並且與各區的後援會進行協同作戰，勝選2020的總統及立委大選。