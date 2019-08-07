制憲基金會民調／蔡英文大勝韓國瑜、郭台銘、柯文哲





▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

記者袁茵／台北報導

台灣制憲基金會於7日發布「最新制憲、兩岸關係與2020總統大選」民調，根據民調結果，關於2020總統大選的部分，不論是藍綠對決的情況，還是呈現藍綠白三角督，皆由代表民進黨出馬的總統蔡英文居冠；值得一提的是，這兩種情形下，蔡英文的支持度都有大幅增加。

台灣制憲基金會的最新民調顯示，關於「2020總統大選，在民進黨的蔡英文、國民黨的韓國瑜這兩個人當中，請問您比較支持哪一位來作我們的總統呢？」蔡英文拿下51.0％支持度，韓國瑜則是31.2％。此次民調和今年5月的調查結果相比，藍綠對決的情況下，蔡英文的支持度大幅增加7.6個百分點，呈現黃金交叉。

▲台灣制憲基金會最新民調。（圖／台灣制憲基金會提供，下同）

若台北市長柯文哲是以無黨籍身分加入戰局，讓2020總統大選呈現藍綠白三角督的情況，蔡英文支持度為41.9％，韓國於25.7％、柯文哲22.6％。同樣是藍綠白三角督的情況，跟5月調查結果相比，蔡英文的支持度大幅增加8.1個百分點，呈現黃金交叉。

此次民調委託「趨勢民調公司」執行，調查時間為8月1日至3日，採「分層比例隨機抽樣法」，市內電話調查完成1,068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，樣本代表性分析則依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。