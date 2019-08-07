備戰2020　國民黨8月辦「政治實踐營」挖掘青年人才

▲國民黨青年團將舉辦「第七屆民主R.P.G政治實踐營」。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

2020總統大選在即，國民黨青年團將於26日至28日舉辦「第七屆民主R.P.G政治實踐營－決戰開山里」，鎖定30歲以下對公共事務有熱情的在學青年，營隊除了邀請政界、業界名人蒞臨授課，還可模擬造勢晚會、政論節目、政見發表及辯論等環節，「做中學」在大選期間會遇到的各種政治實況模擬。

國民黨7日透過新聞稿表示，考量到財務問題，為節省經費，今年營隊選在中央黨部舉辦，除了邀請政界、業界名人蒞臨授課，學員將分別扮演政治候選人、政治幕僚、公民團體、新聞媒體等角色，國民黨透露，講師陣容包含知名政論節目主持人及名嘴、知名公民團體發起人、行銷及學術界名師、黨內青壯派民意代表以及黨內「重量級人物」。

國民黨表示，營隊活動設計也包含記者會、造勢晚會、政論節目、政見發表及辯論、街頭運動抗爭等環節，完成活動任務後將選舉出「開山里里長」，透過「做中學」方式，體驗大選會遇到的各種政治實況模擬。

國民黨表示，由於2020總統大選在即，此次活動將成為一個人才交流平台，從中發掘青年政治人才，為國民黨注入一股青年活水，以達成營隊「選、訓、用」的目標。

國民黨表示，「民主R.P.G政治實踐營」是青年團設計的招牌活動，此類「選舉實戰」性質相關營隊也陸續在各大學被應用，起初活動開辦即受到社會關注，每年照常舉辦，當時時任總統馬英九也年年前來與學員互動，「後來因遭到黨產會迫害導致活動暫停，去年在各界的支持下復辦，如今來到第七屆，顯得格外有意義。」

國民黨表示，活動鎖定30歲以下的在學青年，歡迎對公共事務有興趣之青年學子，可上臉書搜尋「國民黨青年團」，掌握最新消息。