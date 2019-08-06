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神棍逼獻女！瞎扯「跟我合體才能消業障」　見人妻再喊：目標是妳...她殞命

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▲▼ 高雄神棍騙色 。（圖／翻攝自Facebook／根源學會）

▲高雄神棍騙信徒要帶女兒來「合一」才能消業障 。（圖／翻攝自Facebook／根源學會）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名李姓男子創立「根源協會」，自稱「定一法師」，推廣四海一家、天下為公、弟子規理念，還招收了一名范姓女學徒，范女自稱「常化」，2人狼狽為奸欺騙丈夫罹癌的信徒要「合體消業障」才能讓人生順遂。法院一審分別判李男、范女15年、9年，高雄高分院6日駁回上訴，可上訴。

根據判決書，李男在根源協會中以自己「有德行」自居，見到信徒覺得自己的小女兒不孝且難以管教，竟起了邪念，騙對方要將女兒帶與自己「合體為一」、「做夫妻間之事」才能消除業障。

信徒誤信了他的話之後，2015年10月對小女兒說，「妳爸爸會生病都是妳跟妳姊姊害的，如果能到常化師姊住處，為家裡『犧牲』，可以讓家裡變更好」；信徒小女兒誤以為「為家裡犧牲」是指到常化師姊住處念經，才答應赴約。

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲信徒誤信了李男，要女兒「為家裡犧牲」。（示意圖／免費圖庫pxhere，與本案當事人無關）

沒想到一到了現場，李男竟在信徒面前擁抱小女兒並舌吻，還稱讚信徒小女兒願意為了家裡犧牲，強調自己是有功德的人，接著將她帶進房間內，不顧對方拒絕，強脫衣服恐嚇，「要跟我合為一體才能得到德行」，還揮拳喝斥「我要教訓不孝子孫」，性侵得逞。李男事後更要求對方須天天到住處報到。

隔日李男見到信徒小女兒沒赴約，立馬趕到對方家中興師問罪，還稱「妳家的祖先正在看妳，妳家的祖先拜託我，請我一定要帶妳到我家」，將小女兒強行帶到常化師姐家。信徒小女兒擔心會影響到家人的安寧，只好忍淚屈就，前前後後總共被3度性侵。

事隔幾日，已經出嫁的信徒大女兒中午帶著孩子回娘家，李男竟藉口她與妹妹沒有向母親叩拜是不孝，使用暴力逼2人下跪認錯；下午常化師姊打電話給信徒，邀大女兒到常化住處當面溝通，沒想到大女兒才剛到，李男竟然向她說，「妳是有德行的人，妳奶奶快死了，妳爸爸得癌症，需要靠妳妹妹來化解，我後來發現目標應該是妳」，強逼她與自己「合一」，所幸大女兒趕緊逃出，報警處理。

▲桃園市陳姓男子今年2月在住家對女性朋友突性慾大發，毆打女子逼迫吞食不明藥物，2小時內連續性侵，女子怒告陳男加重性交罪，未料陳男隔日突然死亡，桃檢26日偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲李男連信徒的大女兒都不放過。（示意圖／免費圖庫pxhere，與本案當事人無關）

李男、范女吃上官司後，始終否認犯罪，還指稱信徒2名女兒不孝，屢次透過簡訊軟硬兼施向信徒施壓，要求她「拜託」、「感化」2個女兒，並撤回告訴，更要信徒「以死明志」，結果對方在案件審理時自殺身亡。

台北地方法院認為2人犯後毫無悔意，還不斷合理化自己的行為，將錯誤全推給他人，依共同強制性交罪判李男有期徒刑15年，又依共同強制性交罪判范女有期徒刑9年；2人不服判決上訴，但高雄高分院6日將上訴駁回，維持原判。全案仍可上訴。

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關鍵字：信徒,根源協會,定一法師,常化,神棍,性侵

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