對岸抽砂船越界！拍賣「鋼鐵怪獸」　國庫霸氣狂增4819萬...船長船員下場曝

▲▼馬祖海巡隊2019年1月7日查獲一艘越界抽砂船。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／馬祖報導

馬祖海巡隊2019年1月7日查獲一艘抽砂船「鴻達51號」，連江地方檢察署判決沒收船隻，並以4819萬元的價格拍賣，拍賣所得全數入國庫，至於鄭姓船長及蔣姓船員則在6日服刑期滿，下午驅離出境。



馬祖海巡隊表示，年初在莒光海域查獲一艘陸籍抽砂船「鴻達51號」，鄭姓船長及蔣姓船員被判處有期徒刑7月後，日前服刑期滿。

6日下午4時許，2人由我國籍船舶載運出港，並在馬祖海巡隊10037艇全程戒護下，傍晚6時左右在高登勝利礁2.3浬處，成功將2人接駁到中國大陸漁船，後續由「閩」船載返大陸，順利結束本次遣返任務。

馬祖海巡隊表示，2019年2起抽砂船越界案拍賣總額已累積8千多萬元，強調面對對岸越界捕魚及抽砂船越界作業絕不寬貸，將繼續執行海巡署「護永專案」守護馬祖海域並保育海洋環境。

▲▼鄭姓船長及蔣姓船員6日下午已被遣返。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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