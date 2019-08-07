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曾推「小勞勃道尼系列」！名店錶爆瑕疵...送修完又「慢分」　她怒：不要了

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▲▼ 小勞勃道尼,手錶 。（圖／翻攝臉書）

▲瑞士知名錶廠「INVICTA」的產品曾推出小勞勃道尼系列錶款。（圖／翻攝臉書）

記者戴若涵／台北報導

瑞士知名錶廠「INVICTA」的產品曾獲飾演「鋼鐵人」的美國知名影星小勞勃道尼的大力推薦，還曾推出「小勞勃道尼系列」錶款！台北市一名曾姓女子2018年買了一支「INVICTA FORCE 1512」手錶，沒想到卻碰上慢分的問題，送回旗艦店修理後，情況未獲改善，氣得提告要求返還價金，雙方對簿公堂。

根據判決書，曾女2018年8月19日在INVICTA旗艦店以7999元的價格購入「INVICTA FORCE 1512」手錶一只，但隔天便出現有「慢分」的瑕疵，她趕緊將手送回旗艦店修理，沒想到維修送回後，手錶卻有秒針停格、計時碼表無法歸零的瑕疵，她錄下手錶運作情形的影片回傳給旗艦店店長，對方希望她能將手錶寄回處理，但她表示，不想要這支有瑕疵的手錶了，隨即寄錶並提出消費爭議申訴。

對此，販售INVICTA的貝斯邁公司表示，當時販售手錶時，曾女有先檢查外觀，店家也有就功能部分展示給曾女看，在確認外觀與功能均無瑕疵的情況下才完成交易。事後曾女通知店家手錶有瑕疵，店家也請技師進行檢查，但發現手錶運作沒有問題，交由曾女領回。但曾女事後又稱手錶有慢分，店家檢查也沒發現問題，為了保險起見還為曾女更換電池，沒想到事後曾女竟拒絕領回，還要求退費。

但法官勘驗曾女提供的影片發現，手錶秒針在運轉時會有「無故停頓」的問題，認定手錶確實有瑕疵；至於店家也提出手錶正常運作的影片回擊，法官認為，店家是該型號手錶的販售者，一模一樣的手錶不只一支，這段影片不能夠作為證據，除此之外，估價單上也沒有記載檢查過程、結果，送修手錶的型號甚至跟估下單上記載的型號不一致，不足以證明曾女送修的手錶由專業人員進行嚴謹的科學程序檢查後，認定沒有需要維修的瑕疵。

最後法院判貝斯邁公司應給付曾女7999元，全案仍可上訴。

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關鍵字：小勞勃道尼,手錶,消費糾紛,INVICTA,鋼鐵人

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