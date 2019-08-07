259米「懸空玻璃走廊」體驗超刺激！　兩岸小天使登東方明珠塔

▲台灣桃園泰雅、屏東排灣族等小學童，登上上海東方明珠塔，體驗玻璃走廊的刺激視覺享受。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

體驗上海的現在、未來與過去，由東森基金會發起的「兩岸快樂小天使」赴上海文化交流活動，昨（6日）晚登上最具指標性的建築—東方明珠廣播電視塔，360度無死角俯瞰黃浦江和陸家嘴地區風貌。其中，位於259公尺高空的球體內，腳下全是透明玻璃的「懸空觀光廊」最令台灣小天使最印象深刻，超刺激的體驗讓他們直呼還想再來。

東方明珠廣播電視塔原名上海廣播電視塔，1994年落成總高468公尺，2007年以前曾為大陸的最高建築，肩負著發送電視和調頻廣播訊號的工作。

東方明珠塔作為上海的重要地標，球體結構主要分為下、中、上和太空艙總計4個部分。下球球體直徑達到50米，位於100米的高空，主要為觀光平台；中球體主要為空中客房，分布於118米至210米的高空；位於250多公尺高空的上球體內，主要安裝廣播電視的發射機房。

另外為滿足每年數以百萬計的遊客，東方明珠塔於263公尺處再設置一觀光層，267公尺處為旋轉餐廳，259公尺處更增設一個環形玻璃觀光通道，稱之為「懸空觀光廊」，遊客行走於其中，可以透過地面和外牆俯視黃浦江和陸家嘴地區的風貌。於塔內基座層的零米大廳內，還有上海城市歷史發展陳列展示館，紀錄著上海的「過去」。

「兩岸快樂小天使」活動來訪時正值暑假，塔內擁擠的人潮一度讓台灣小天使們有點緊張，但當老師及導遊帶著大家來到玻璃走廊後，小天使們驚呼連連，於強化玻璃上駐足許久，分享自己看到了下方迪士尼商店的米奇圖案、街道上的汽車等。

▲上海東方明珠塔。（圖／記者謝璩安攝）

值得注意的是，在本次3天2夜的過程中，台灣小天使們曾在5日抵達上海當晚，夜遊黃浦江領略外灘之美，此時觀景角度從船上換到高空，產生許多不同的體會。有小朋友說比較喜歡在塔上俯瞰，因為很刺激，也有小朋友覺得各有千秋，有機會的話還想再來。

▼上海外灘、陸家嘴風光。（圖／記者陳政錄攝）

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