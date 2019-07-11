　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國5少年狼集體性侵18歲少女　4人僅被罰暫時停學！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲強暴,性侵,強姦,撿屍,性侵示意圖（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

德國警方資料顯示，集體性侵案在德國並不少見。(示意圖／記者黃克翔攝）

國際中心／綜合報導

德國最近發生一起少年集體性侵的案件，引爆德國有關年紀多大的孩子才應該承擔刑事責任的爭論。 「英國廣播公司」

(BBC)周二(9日)報導，上周五(5日)有3名14歲和兩名12歲少年涉嫌在德國莫爾海姆市集體性侵一名18歲少女。5名犯罪嫌疑人都是保加利亞籍。

案發之後，4名嫌犯僅被停學，只有一名嫌犯被捕。 該案中有兩名參與性侵的青少年只有12歲，引發了德國社會關於未成年犯罪的討論和思考，德國警察工會呼籲降低刑事責任年齡，但法官聯合會則認為降低刑事責任年齡，並不能有效解決青少年的犯罪問題。

BBC報導說，5日當晚，莫爾海姆市幾名市民在自宅後面的一處公園裡發現一名遭性侵的少女。他們說，由於家裡的狗突然狂吠不止，他們出門查看時，發現兩名少年正在對一名少女施暴。他們立刻報警。 警方獲報後，找到了這個由5名青少年組成的小集團。

警方表示，包括被目擊性侵的兩名少年之外，另外3名少年也參與犯案。受害少女後來被送院救治。 根據德國法律規定，滿14歲才需要承擔刑事責任。當晚兩名12歲嫌犯因此獲釋。另外3名14歲的嫌犯被警方偵訊，在翌日被釋放。警方稱，目前此案還在調查之中。

本周一(8日)，當中一名14歲少年因為被查出有性騷擾前科，警方查實之後度將他逮捕。目前，這名嫌犯已被移送法院，面臨審判。除他之外，另外4人都只受到暫時停學的「處分」。

這宗集體性侵案震驚了德國社會，更掀起有關於多大年紀的年輕人人才應該開始承擔刑事責任的爭論。 警方認為，這幾名未成年人獲犯下的是「有預謀的暴力罪行」，並且性侵持續了非常長時間，犯罪情節相當惡劣。

德國警察工會呼籲將應負擔刑事責任的年齡從14歲降至12歲。警方表示，目前被逮捕的14歲嫌犯「惡行斑斑」，之前他就曾兩度性騷擾女子被警方抓獲，但兩次都因為犯案時不滿14歲而逃過刑事責任。

工會主席溫特(Rainer Wendt)說：「長久以來，我們都在要求降低德國的刑事責任年齡。」 德國的法官聯合會則認為，這並不是解決未成年犯罪問題的方法。

聯合會會長延吉尼薩(Jens Gnisa)說：「加強刑罰就等於減少犯罪，這種做法用在在青少年身上是行不通的。在預防青少年犯罪方面，德國法律目前已經做得不錯。」

德國兒童保護聯合會認為，處理青少年犯罪的政府工作人員應該去好好研究這些個案，調查清楚這些未成年人做出這些行為的原因究竟所在。

「今日俄羅斯」引述德國員警的資料指出，集體性侵案在德國並不少見，僅2017年一年，警方就調查了467名嫌疑人，當中有將三分之一是21歲以下的青少年。

BBC列舉了歐洲各個主要國家刑事犯罪的年齡。跟很多國家相比，德國法律規定的承擔刑事責年齡偏高。 BBC報導說，在英格蘭和威爾斯，10歲的兒童就需要承擔刑事責任，蘇格蘭則為12歲。

在歐洲，波蘭和瑞典的承擔刑事犯罪責任年齡都比德國高，為15歲，義大利制定的標準則是14歲，與德國一樣。

ET快訊
結婚5天！她感冒就醫「確診血癌」　丈夫一聽立刻失聯
捷運睡醒眼前「硬挺OO」...她PO影片轟噁心！網酸：女生激

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

淫色獵物 女15歲遭富豪艾普斯坦性侵　17年不敢報警

永凍層解凍　4.1萬歲線蟲復活　地球上最高齡動物！

雲南14歲少女遭輪流性侵後死亡　知情人曝光案發經過

妙齡女遭綁架淪性奴7年　晚上睡在棺材裡！

本身優秀+出身好家庭就沒事？少年性侵犯獲寬縱爆爭議

美女直播性表演太High勒死自己 冷血恩客直擊卻不報警

性侵逾400人　最哈華裔女學生　南加大淫醫涉29重罪被捕

美女直播性表演太High勒死自己 冷血恩客直擊卻不報警

料理鼠王？熟女到雞翅餐廳用膳 巨鼠凌空掉到菜單上！

潛進大陸傳播淫穢影片　「櫻桃直播」外國女遭拘役

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

狄鶯怨媒體害慘孫安佐：他太可惜了！　回想「孫鵬跪地拜神」哽咽落淚

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

北韓快要發大財了！美國想撤銷制裁18個月　交換金正恩凍結核武

英國女王在隔壁睡覺…22歲男夜闖「白金漢宮」　閒晃4分鐘被捕

德國5少年狼集體性侵18歲少女　4人僅被罰暫時停學！

深夜房間傳詭異怪聲…冷氣機裡「塞5條綠蛇」　男掀開看崩潰

耳朵割掉！美籍女科學家離奇被殺　陳屍希臘納粹碉堡

影／火車進站「轉錯軌道」相撞！乘客整條腿削掉　巴基斯坦15死71傷

暴風襲擊希臘北部「汽車被1秒解體」！　6名遊客喪命傷者逾百人

別惹女友生氣！與男友吵完架暴怒　她一「杓」打爆眼鏡蛇

佛州迪士尼樂園驚傳狂犬病　當局籲民眾勿接觸野生動物

特斯拉前員工竊取「自動駕駛程式碼」　小鵬汽車華裔主管稱：到職前刪除

考察最幸福國度！侯友宜率隊抵首站芬蘭：將北歐四國政策帶回新北

中職／雙響砲追趕張泰山289轟　林智勝：先把距離拉近

桃園男公車上強抱21歲恍惚妹！大媽狠打「頭殼壞掉？」3人行真相曝光

中職／富邦追平隊史連勝　陳連宏：狀況好盡量拉長

陳芳語穿比基尼大解放！一轉正面「掉出超巨半球」網看傻：OMG

阿樂、蛋捲把《新楓之谷》風格穿上身舉辦楓潮趴

你有領這麼多嗎？前5月平均總薪資50K　經常性薪資41K

大S揭「閨蜜手勢」背後意義　網笑翻：是她們會做的事！

北韓快要發大財了！美國想撤銷制裁18個月　交換金正恩凍結核武

英國女王在隔壁睡覺…22歲男夜闖「白金漢宮」　閒晃4分鐘被捕

國際熱門新聞

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩..

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…1..

阿爾卑斯山「2機相撞GoPro..

登喜馬拉雅山隊滅團　8人最後身..

人造浪過猛　婦比基尼遭沖掉曝光

永凍層解凍　4.1萬歲線蟲復活..

一張海灘夜景圖　引上萬網友崩潰

她第一次搭飛機　竟誤走進行李輸..

毒戰最小死者　菲3歲女童被警擊..

兒子後座放尿　「拋物線淋頭」前..

激戰哥新婚「拉妻滾床2天2夜」..

往女臉潑熱湯！老夫婦在加拿大被..

全身顫抖1分鐘　梅克爾已發作3..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

楊丞琳「病態愛情觀」遇到李榮浩變了

TWICE MINA全面中止活動！突患舞台恐慌

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

西南風雨彈下到何時？氣象局說話了

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面