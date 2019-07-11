德國5少年狼集體性侵18歲少女　4人僅被罰暫時停學！

▲德國警方資料顯示，集體性侵案在德國並不少見。(示意圖／記者黃克翔攝）

國際中心／綜合報導

德國最近發生一起少年集體性侵的案件，引爆德國有關年紀多大的孩子才應該承擔刑事責任的爭論。 「英國廣播公司」

(BBC)周二(9日)報導，上周五(5日)有3名14歲和兩名12歲少年涉嫌在德國莫爾海姆市集體性侵一名18歲少女。5名犯罪嫌疑人都是保加利亞籍。

案發之後，4名嫌犯僅被停學，只有一名嫌犯被捕。 該案中有兩名參與性侵的青少年只有12歲，引發了德國社會關於未成年犯罪的討論和思考，德國警察工會呼籲降低刑事責任年齡，但法官聯合會則認為降低刑事責任年齡，並不能有效解決青少年的犯罪問題。

BBC報導說，5日當晚，莫爾海姆市幾名市民在自宅後面的一處公園裡發現一名遭性侵的少女。他們說，由於家裡的狗突然狂吠不止，他們出門查看時，發現兩名少年正在對一名少女施暴。他們立刻報警。 警方獲報後，找到了這個由5名青少年組成的小集團。

警方表示，包括被目擊性侵的兩名少年之外，另外3名少年也參與犯案。受害少女後來被送院救治。 根據德國法律規定，滿14歲才需要承擔刑事責任。當晚兩名12歲嫌犯因此獲釋。另外3名14歲的嫌犯被警方偵訊，在翌日被釋放。警方稱，目前此案還在調查之中。

本周一(8日)，當中一名14歲少年因為被查出有性騷擾前科，警方查實之後度將他逮捕。目前，這名嫌犯已被移送法院，面臨審判。除他之外，另外4人都只受到暫時停學的「處分」。

這宗集體性侵案震驚了德國社會，更掀起有關於多大年紀的年輕人人才應該開始承擔刑事責任的爭論。 警方認為，這幾名未成年人獲犯下的是「有預謀的暴力罪行」，並且性侵持續了非常長時間，犯罪情節相當惡劣。

德國警察工會呼籲將應負擔刑事責任的年齡從14歲降至12歲。警方表示，目前被逮捕的14歲嫌犯「惡行斑斑」，之前他就曾兩度性騷擾女子被警方抓獲，但兩次都因為犯案時不滿14歲而逃過刑事責任。

工會主席溫特(Rainer Wendt)說：「長久以來，我們都在要求降低德國的刑事責任年齡。」 德國的法官聯合會則認為，這並不是解決未成年犯罪問題的方法。

聯合會會長延吉尼薩(Jens Gnisa)說：「加強刑罰就等於減少犯罪，這種做法用在在青少年身上是行不通的。在預防青少年犯罪方面，德國法律目前已經做得不錯。」

德國兒童保護聯合會認為，處理青少年犯罪的政府工作人員應該去好好研究這些個案，調查清楚這些未成年人做出這些行為的原因究竟所在。

「今日俄羅斯」引述德國員警的資料指出，集體性侵案在德國並不少見，僅2017年一年，警方就調查了467名嫌疑人，當中有將三分之一是21歲以下的青少年。

BBC列舉了歐洲各個主要國家刑事犯罪的年齡。跟很多國家相比，德國法律規定的承擔刑事責年齡偏高。 BBC報導說，在英格蘭和威爾斯，10歲的兒童就需要承擔刑事責任，蘇格蘭則為12歲。

在歐洲，波蘭和瑞典的承擔刑事犯罪責任年齡都比德國高，為15歲，義大利制定的標準則是14歲，與德國一樣。