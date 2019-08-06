屁弟「爬超商店員脖子」！正義姐霸氣教育恐龍阿公　網見結局放心了：舒服

▲原PO在超商教訓恐龍阿公。超商示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

小孩子本來生來就不懂事，這時候家人就扮演了很重要的教育角色。一名女網友到超商購物時，發現一名小男孩竟然試圖要爬上店員的脖子；她把事情告訴男童阿公後，阿公竟然不滿反嗆，讓她忍不住用台語霸氣教育回去，結局讓網友們療癒了。

「不是每個小男孩都不乖，我遇過非常多有禮貌的小朋友。」一名女網友在臉書「爆怨公社」分享超商奇遇，她表示今（6日）下午到超商買咖啡時，一進門就看到一名年約6、7歲的小男孩在裡面狂奔。

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正當原PO要結帳時，突然聽到熟悉的店員傳來呼救聲「救命啊！我在理貨欸！」她回頭一看，發現小屁孩竟然試圖爬上蹲在地上的店員的脖子，讓她當下正義感爆發，扯開嗓子問「誰家的孩子？可以帶回位置嗎？」無奈卻沒有人出聲回應。

原PO表示，這位小屁孩緊接著就向她衝過來，當時她手上還拿了2杯冰咖啡。原PO這時怒了，往座位區詢問是誰的小孩時，3位阿伯才終於承認是他們家的。

▲孩子要跑要跳可以，但地點絕對不是在超商。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

女網友接著把事情的經過都告訴阿伯，沒想到對方卻爆衝說「妳講話不用這麼不客氣！」原本好好說話的原PO這時更怒了，大聲反擊「阿北，我手上2杯咖啡，如果是熱的，你孫子撞到我，咖啡燙到他，請問是你要賠我嗎？整家店有貨架，你孫子亂跑撞到，請問是你要賠店家嗎？還是要鬧上新聞說便利商店害你孫子受傷？！」

她表示，對方聽完這段話之後大概是自知理虧，就瞬間沉默不敢說話，接著馬上上演「阿公打孫子」的戲碼。

網友看完之後都表示放心，「結局我笑了」、「恐龍家長就是要教」、「太霸氣了」、「看到結局我就放心了」、「真舒服，好想看現場」、「小孩管好我們就可以好好溝通」、「莫名的療癒」。

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