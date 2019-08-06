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親子

常逛超商的必看！　很少注意卻超危險的4個不安全區域

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

有孩子的您，千萬要注意！在這麼酷熱的天氣裡，我們幾乎每天都會到便利商店、大賣場購物兼吹冷氣，除了引導孩子不把店家當公園奔跑、玩耍外，您知道超商跟賣場，其實有些需要特別留意、容易讓孩子受傷的禁區嗎？

我跟女兒DAHLIA是迷你家庭，我每天從幼稚園接了她，就到附近超商、超市晃晃，買個小東西回家享用，有時候，看到超商座位較空，我們就直接在那邊吃晚餐，看著絡繹不絕的來店人潮，可能因為乾淨明亮吧，很多家長失去警覺心，讓孩子自己逛，卻沒提醒他們要注意危險的地方。

哪邊是孩子該小心，甚至不該靠近的區域呢？

1、熟食區

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

舉凡微波爐、熱水開飲機、關東煮鍋、茶葉蛋鍋，這些都是極容易燙傷的地方。尤其是因為人力吃緊，店員常把熱水壺放在熱水開飲機前面灌熱水，就先離開去做別的事，通常熱水開飲機離桌邊的距離又很窄，不要說小孩了，大人都容易被燙傷，但我卻常常看到大人放任孩子靠近。

還有，湯滿到邊緣的關東煮鍋、茶葉蛋鍋，有時候大人在撈料，完全沒發現湯汁濺起來的高度，剛好落在孩子的眼睛範圍，不謹慎保持安全距離，被燙傷就來不及了！

2、ATM、互動式資訊服務站（ibon、Famiport）等獨立機器

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

不誇張，我真的看過小孩在機台側面研究怎麼拔插頭，除了造成店家困擾以外，萬一小孩觸電又該算誰的呢？

3、咖啡機

現在賣場跟超商都有咖啡機，買過的人都知道，這種咖啡機有高壓蒸汽，我們去參加小小店長活動時，店員還貼心擋住那台機器，避免小朋友燙傷，但還是有大人不當一回事，放任孩子接近這些不該由他們操作的咖啡機。

4、貨架掛勾

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

這是一個很常見，但鮮少有人發現很危險的小工具，貨架上的金屬掛勾，因為要擺放足夠的貨量，所以設計特別長，我先前就目睹過，一個孩子正在專心看貨架上的玩具，因為重心不穩、差點往前跌在貨架上，要是真跌下去，掛勾插進眼睛裡，那就是一輩子的創傷了。

我再次強調，孩子的安全是由家長來把關，偏偏現今社會有太多存著僥倖心態的大人，老認為這些天災人禍不會落在自己頭上，發生了再來問天「為什麼是我？」其實，很多意外都是「疏忽、粗心大意」惹禍，所以，不管是在哪裡，一定要引導孩子重視危險區域，不該碰、不該接近的，就是不能退讓！這才是保護孩子的正確方式。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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