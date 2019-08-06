認真工作上早班！　媽媽點完餐轉身「29字教育女兒」他一聽秒心酸

▲男網友幫客人點餐後，聽聞對方的閒言閒語。示意圖，非本文當事人。（圖／記者黃靖惠攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友從事餐飲業的工作，他某天上早班幫一對母女點餐後，竟聽見那位媽媽悄悄地對她的女兒說，「你不好好讀書，將來就會像他一樣。」原PO雖然假裝沒聽到，但心裡卻非常難過，他表示自己所在的行業很辛苦，若非不得已，他也不想待在那。

這位男網友日前在「爆怨公社」發文表示，「我上早班，有一對母女來點餐，那個媽媽悄悄地對女兒說，『你看那個哥哥，你不好好讀書，將來就會像他一樣，這麼早起來上班賺錢！』我假裝沒聽到，但真的很心酸、很難過。」原PO覺得自己的這份工作確實很辛苦，如果有其他機會，他也不想在那賣命，如今卻還要面對客人的酸言酸語。

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▲餐飲業雖然是很辛苦的職業，但有著不可或缺的重要性。（示意圖／取自pixabay）

網友看到貼文後則紛紛留言回應，「職業不分貴賤好嗎？又不是去偷去搶」、「在小孩面前批評別人，基本人格、道德就不及格了」、「沒有你，她何來有人服務她」、「王永慶才國小畢業，學歷不代表一切」、「可以告訴我誰上班不早起的」、「往往最小的螺絲才是最重要的」。

原PO當下雖然很不開心，但礙於小孩子在場，便忍住情緒、沒有當場向那位媽媽理論。許多網友也在留言處鼓勵原PO，只要不偷不搶、腳踏實地就好，且職業也沒有高低之分，各行各業都有辛苦之處，與學歷無關。