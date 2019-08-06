騎車加油！員工「插了就閃」液體噴濺女騎士新衣　傻問一句她火大了

▲加油示意圖。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

到加油站加油時不僅要特別注意安全，員工也應該隨時注意周圍情況。一名女騎士昨日去加油時，員工不僅把油槍插了後就跑掉沒看著，油不小心濺出後還傻問要不要加到140元，讓新衣被弄髒的原PO火大表示「做事不能這麼白目吧！」

一名女網友在臉書「爆怨公社」上抱怨加油站員工，她表示昨晚騎車去加油時，員工把油槍插了就去旁邊做別的事，結果沒過多久，她的腳就被液體噴到，才發現是油噴出來了。她隨後趕緊呼叫員工，對方就拿抹布過來把機車上的油漬擦一擦。

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「這時候重點來了。」原PO表示，加油員這時竟問她要不要加到140元，她回頭一看發現已經137元了，就回說「跳停就好」。不過她也傻眼抱怨員工做法不妥當，「油都噴出來了還加？」

不僅如此，原PO還貼出一張照片，只見她衣服下擺也有被油噴到的痕跡，「味道很重，他完全沒處理就算了，還問我要不要再加，我整個火都上來了！」原PO表示自己能夠體諒服務業辛苦，對方也有道歉，但做事不能夠這麼白目，況且這是她穿不到3次的新衣，說不心疼是騙人的。

▲ 女騎士衣服被油弄髒了，味道很重 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們都說員工的確有失專業，「都滿出來不是該停了嗎」、「我有食物被汽油噴到過，當場站長出來賠我錢」、「建議下次可以選自助加油」、「很多員工都會想湊整數」、「第一次遇到加到一半跑掉的欸」、「加油最好不要硬坐在機車上」。

事實上，加油時若和員工說要「加滿」，就時常會看到油槍跳起來後，店員多按幾下多加油，費用也會因此增加。原因是油槍只要碰到油時就會自動跳起，但這時候不等於「油箱滿了」，還是會有點落差，加油站員工就會依照客人要求繼續加，然而一個不注意、或是沒控制好，油就可能溢出流滿地。

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