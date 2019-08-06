批外國政客包庇香港暴力分子！　陸外交部駐港公署：停止狼狽為奸

▲香港遊行風波持續發生。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今日發出聲明，支持香港人團結爭取民主自由。對此，大陸外交部駐香港公署負責人下午回應，再次告誡美方政客，「立即停止與香港暴力違法分子狼狽為奸」。

駐港公署表示，香港這段期間飽受暴力之苦，一批極端分子無視法律、秩序與公共利益，明目張膽地進行暴力和破壞活動，踐踏香港法治，嚴重威脅市民安全，甚至公然挑戰國家主權與尊嚴、衝擊『一國兩制』的底線，將香港推向極其危險的境地，「任何社會都不能忍受，任何政府都不會坐視不管」。

據悉，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）6日表示，國會兩黨將與香港人團結一致，並且呼籲川普，停止向香港警察出售鎮暴武器與裝備，「因為香港人向全世界發出激動人心的訊息，就是為了追求自由、正義、民主，不被恐嚇的打壓勸退。」

▲裴洛西今日表示，支持香港人團結爭取民主自由。（圖／路透社）

對此，駐港公署強調，暴力是法治社會的毒藥，而裴洛西等美國政客不僅不與暴力劃清界限，反而不斷以「民主」、「自由」為藉口，為激進暴徒撐腰打氣，甚至對香港特區政府和警隊依法懲治暴力、捍衛法治的正義之舉「抹黑和詆毀」，「外國干預勢力的包庇和支持，讓那些暴力分子更加無法無天」。

另外，發言人也提到，自香港回歸22年以來，港人依法享有前所未有的廣泛權利與自由，而裴洛西等美國政客卻從中搞破壞，詆毀中央政府對港政策，再次暴露他們「反中亂港」的企圖，香港會出現今天這樣的局面，他們難以撇清責任。

駐港公署強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，「我們再次正告美方有關政客，立即停止與香港暴力違法分子狼狽為奸、立即停止推動有關涉港議案、立即停止干預香港事務和中國內政，否則必將遭到包括香港同胞在內的全體中國人民的共同唾棄。」