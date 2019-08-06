　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「中央絕不放任失控動亂」　港澳辦反問：想把香港光復到哪？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼港澳辦吹風會談香港局勢。（圖／記者曾俊豪攝）

▲港澳辦吹風會談香港局勢。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

香港反送中示威持續升級，大陸國務院港澳辦今（6日）下午召開吹風會，對香港局勢表達看法。對於解放軍是否會支援港府，發言人楊光僅表示，「中央政府和全國人民對香港的支持是實實在在，絕不放任香港出現特區政府不能控制的，危及國家統一和安全的動亂。」他甚至反問示威者，「想把香港光復到哪裡去？」

港澳辦7月29日曾就香港局勢召開記者會，楊光及徐露穎兩位發言人均出席，面對港媒提問，他們曾表示「會後交流」，記者會結束後卻快閃離開，引起在場記者不滿，甚至怒喊「說好的會後交流呢？」。也因此，港澳辦此次將記者會轉變為吹風會，不但規模變小，也控管入場媒體數量，像是台媒均未受邀進場，只能在會場旁觀看直播。

在提問環節中，不少港媒和外媒都聚焦「林鄭月娥去留」以及「解放軍駐港部隊何時出動」，對此，楊光回應，香港的事態已經從和平的遊行集會演變為少數人肆意妄為的犯罪行徑，也從和平的表達意見，演變為對一國兩制原則底線的挑戰。

▲▼港澳辦吹風會談香港局勢。（圖／記者曾俊豪攝）

▲港澳辦10天內第二次公開回應香港局勢。（圖／記者曾俊豪攝）

楊光指出，一些人打出口號要「光復香港」，他很想問這些人，「香港是什麼地方？香港是中華人民共和國特別行政區，在這地方想光復什麼？想把香港光復到哪裡去？從他們的口號就可以看出來，就是衝著一國兩制的根本而來，難道還有人看不出來目前已經變質了嗎？」

他提到，中央絕不會放任少數人以自己的暴力行徑，把香港拖入到危險境界，所以，當前壓倒一切的，最迫切的任務就是止暴制亂，恢復秩序，「中央堅定不移地支持林鄭月娥行政長官，帶領特區政府依法施政，堅定不移地支持香港警隊嚴正執法。」

▲▼2019/08/03，香港旺角示威。（圖／路透）

▲解放軍是否出面協助港府成為吹風會焦點。（圖／路透）

有媒體追問，是否代表解放軍不會介入香港事務，楊光則回應，「中央政府和全國人民對香港的支持是實實在在，中央絕不允許對一國兩制原則底線的冒犯不受懲處，也絕不放任香港出現特區政府不能控制的，危及國家統一和安全的動亂。」

此外，現場有媒體問及港澳辦對示威的香港青年有何看法，另一名發言人徐露穎則表示，不能單單怨青年人，「學校教育，家庭教育得要有正確引導，加強國民教育、愛國教育，從小客觀了解自己的國家、民族、歷史與文化，全社會都應該關注青年健康成長。」

徐露穎的這段回應，不僅是港澳辦首度就香港青年表達看法，也是官方第一次公開表示，應該要加強「國民教育」以及「愛國教育」，認為「教育」是此次反送中的根本之因。

▲▼港澳辦吹風會談香港局勢 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲無法進場的媒體僅能在會場旁觀看直播 。（圖／記者曾俊豪攝）

ET快訊
獨／三田製麵所一口氣收掉全台4家店　8/31底後撤出台灣
吳鳳中肯10分析救台觀光！1.5萬人挺爆…北市府親口承諾：我
一張圖看利奇馬登陸關鍵！氣象專家曝：重點在「高壓駛流」

關鍵字：香港,逃犯條例,反送中,港澳辦,三罷,楊光,徐露穎,北京,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港珍煮丹8/5休店被讚爆！　網友力挺「朝聖」：買去一芳門口打卡

美計劃在亞洲部署「飛彈」壓制中國　華春瑩：不容在家門口滋事

15年前被打一巴掌！　男吃宵夜「遇到老師」狂追一整街報仇

影／「直播剁手指」和粉絲翻臉　說唱歌手亮血腥切口...平台已禁播！

人夫帶初生兒抽血...驚覺「被綠了」超崩潰！狠岳母：孩子送人別離婚

中國國航「停飛北京夏威夷航班」　遊客氣：拿老百姓當籌碼！

「中央絕不放任失控動亂」　港澳辦反問：想把香港光復到哪？

山洪突然爆發6遊客受困湍急河道　7歲女童慘被沖走溺亡

直擊「稻江棒球隊」應戰福州青少棒　自信滿滿：要再拿一座冠軍

快樂小天使訪復旦小學　兩岸學童「手牽手」歌舞展現原鄉魅力

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

桃園4.6億停車場「立中柱就破」 市府交通局：有些機車漏油

香港珍煮丹8/5休店被讚爆！　網友力挺「朝聖」：買去一芳門口打卡

美計劃在亞洲部署「飛彈」壓制中國　華春瑩：不容在家門口滋事

15年前被打一巴掌！　男吃宵夜「遇到老師」狂追一整街報仇

影／「直播剁手指」和粉絲翻臉　說唱歌手亮血腥切口...平台已禁播！

人夫帶初生兒抽血...驚覺「被綠了」超崩潰！狠岳母：孩子送人別離婚

中國國航「停飛北京夏威夷航班」　遊客氣：拿老百姓當籌碼！

「中央絕不放任失控動亂」　港澳辦反問：想把香港光復到哪？

山洪突然爆發6遊客受困湍急河道　7歲女童慘被沖走溺亡

直擊「稻江棒球隊」應戰福州青少棒　自信滿滿：要再拿一座冠軍

快樂小天使訪復旦小學　兩岸學童「手牽手」歌舞展現原鄉魅力

鐵警防暴演練出動新型鋼插鋼夾　網酸「捕流浪狗」惹反彈

2019畢業歌《飛鳥》MV出爐！　高中生大合唱超熱血

《玩很大》惹惱憲哥遭封殺！他認「有被私下約談」：失去關主的公正性

才剛洗好澡！阿金淚眼看心愛球球淋雨　開門笑臉衝出換媽無奈

她看鄉土劇「既視感秒衝腦門」：撞牆啦！　8千網笑噴：原來在妳家拍的

遠見／租屋族必看！　首見「單身婚育補貼」要上路了

他足不出戶家中卻時傳XX聲　警破門赫見「兵工廠」滿地槍

新竹這隻河馬超紅　爸媽比手快...「960名陪樂樂入新厝」3分鐘搶完

小七抽抽樂10次全89折！他氣噗噗...釣出輝煌戰績「1天2次0元」　神人經驗談

2020大選查賄啟動！　竹檢召開選舉查察期前策略會議

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

大陸熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1..

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開..

一芳台灣水果茶「20家」香港門..

山洪暴發9死！他岸邊見遺體「穿..

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底..

閨蜜興奮甩竿…她右耳慘被魚鉤刺..

快訊／荃灣示威者遭追打　黑衣人..

孩子抽血發現「別人的」　人夫崩..

即／中國相關企業暫停採購美國農..

香港一芳被噴成「共芳」　總部員..

5歲童遭後母虐打...「內臟破..

被4警扛走「被迫露內褲」　少女..

寶寶狂哭！褓母推嬰兒車「轉圈＋..

港警「橡膠子彈」射中記者臉部

更多熱門

相關新聞

中國國航「停飛北京夏威夷航班」　乘客：流氓

中國國航今（6）日早上於維博宣布公文，自8月27日起停止運營從北京至夏威夷航班，對已經購票的乘客表示歉意。外界推測，此舉可能是為了反制美國貿易戰，而採取的措施。

1.2萬公安深圳亮劍！模擬平定「黑衣示威者」

感覺被一芳搞了　加盟主有苦難言

不能再亂下去　港澳辦再談香港局勢

寧吃土也不願失自由　一芳加盟店嗆拆招牌

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大喊退加盟

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

個性合到爆！12星座「最速配CP」甜曝光

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

林佑威轉發「我愛祖國」搶當14億護旗手

茵聲不約她！木星走心：我宣布退團

更多

最夯影音

更多

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面