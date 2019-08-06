「中央絕不放任失控動亂」　港澳辦反問：想把香港光復到哪？

▲港澳辦吹風會談香港局勢。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

香港反送中示威持續升級，大陸國務院港澳辦今（6日）下午召開吹風會，對香港局勢表達看法。對於解放軍是否會支援港府，發言人楊光僅表示，「中央政府和全國人民對香港的支持是實實在在，絕不放任香港出現特區政府不能控制的，危及國家統一和安全的動亂。」他甚至反問示威者，「想把香港光復到哪裡去？」

港澳辦7月29日曾就香港局勢召開記者會，楊光及徐露穎兩位發言人均出席，面對港媒提問，他們曾表示「會後交流」，記者會結束後卻快閃離開，引起在場記者不滿，甚至怒喊「說好的會後交流呢？」。也因此，港澳辦此次將記者會轉變為吹風會，不但規模變小，也控管入場媒體數量，像是台媒均未受邀進場，只能在會場旁觀看直播。

在提問環節中，不少港媒和外媒都聚焦「林鄭月娥去留」以及「解放軍駐港部隊何時出動」，對此，楊光回應，香港的事態已經從和平的遊行集會演變為少數人肆意妄為的犯罪行徑，也從和平的表達意見，演變為對一國兩制原則底線的挑戰。

▲港澳辦10天內第二次公開回應香港局勢。（圖／記者曾俊豪攝）

楊光指出，一些人打出口號要「光復香港」，他很想問這些人，「香港是什麼地方？香港是中華人民共和國特別行政區，在這地方想光復什麼？想把香港光復到哪裡去？從他們的口號就可以看出來，就是衝著一國兩制的根本而來，難道還有人看不出來目前已經變質了嗎？」

他提到，中央絕不會放任少數人以自己的暴力行徑，把香港拖入到危險境界，所以，當前壓倒一切的，最迫切的任務就是止暴制亂，恢復秩序，「中央堅定不移地支持林鄭月娥行政長官，帶領特區政府依法施政，堅定不移地支持香港警隊嚴正執法。」

▲解放軍是否出面協助港府成為吹風會焦點。（圖／路透）

有媒體追問，是否代表解放軍不會介入香港事務，楊光則回應，「中央政府和全國人民對香港的支持是實實在在，中央絕不允許對一國兩制原則底線的冒犯不受懲處，也絕不放任香港出現特區政府不能控制的，危及國家統一和安全的動亂。」

此外，現場有媒體問及港澳辦對示威的香港青年有何看法，另一名發言人徐露穎則表示，不能單單怨青年人，「學校教育，家庭教育得要有正確引導，加強國民教育、愛國教育，從小客觀了解自己的國家、民族、歷史與文化，全社會都應該關注青年健康成長。」

徐露穎的這段回應，不僅是港澳辦首度就香港青年表達看法，也是官方第一次公開表示，應該要加強「國民教育」以及「愛國教育」，認為「教育」是此次反送中的根本之因。

▲無法進場的媒體僅能在會場旁觀看直播 。（圖／記者曾俊豪攝）