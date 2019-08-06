「能有今天靠台灣人起家的」　呂秋遠喊話一芳創辦人：別忘本

▲一芳水果茶香港分店表態維護一國兩制，引起爭議。（圖為豐原廟東店／記者陳玉攝）

記者何文君／綜合報導

香港市民5日發起罷工、罷課及罷市的「三罷」運動，「一芳台灣水果茶」隨即在微博發出「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」等聲明，引起軒然大波。律師呂秋遠對此向一芳創辦人柯梓凱喊話，「一芳能有今天，是靠台灣人起家的」、「別急著向中國官方與民眾表態，而忘了自己從何而來。」

呂秋遠表示，「一芳」這個名字來自創辦人柯梓凱的奶奶，堅持以台灣水果為原料，店面設計也走台灣早年的懷舊路線。在一芳香港分店發出聲明的當天，Cheers雜誌網路版同時刊登了柯梓凱的專訪，內容談到柯在2015年投資失利天天被追債，卻想起奶奶與台灣水果，才創立了「一芳」品牌起死回生。

▲一芳水果茶。（圖／翻攝自Facebook／一芳水果茶-台北伊通店）

呂秋遠說，一芳能有今天的成就，是靠台灣人起家的，而20家香港分店，也是靠這些罷工的香港人才有今天的營業額，「但是這張公告，彷彿打了台灣人與香港人重重的一巴掌。」他指出，香港現在反政府的行為，並非只是反送中的問題，「他們沒辦法投票換掉政府，為了全體香港人上街頭擋子彈、吃催淚彈。然後一芳，這個來自於台灣的品牌，告訴他們，這種行為是『分裂國家』、『暴力罷工』？」

最後呂秋遠提出，一芳忘了香港9項事件，包含刪減醫療開支、樓價物價高漲、黑色警察取代皇家警察，及各種政策預算超支等等，他喊話柯梓凱：「別急著向中國官方與民眾表態，而忘了自己從何而來。對於過去支持你的台灣、香港人，還有那些加盟店，你對得起他們嗎？」