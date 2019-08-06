情侶超適用！高鐵「小蜜月專案」花瓣佈置、浪漫晚餐全包　2天1夜5千有找

▲高鐵小蜜月專案，套裝除了含車票加飯店外，更有浪漫晚餐、房間佈置等浪漫配套。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣高鐵配合七夕情人節推出「小蜜月」專案，將浪漫晚餐、愛情花束、房間氣球甚至床上花瓣等一次打包，希望帶給情侶浪漫難忘的高鐵假期，留下美好回憶，2天1夜5千有找。凡購買「小蜜月」專案旅客，一年之前憑孕婦健康手冊（媽媽手冊），還將加碼獲贈台灣高鐵「標準車廂免費乘車票兌換券」兩張。

配合七夕到來，高鐵假期8月1日起，全新推出2日自由行「小蜜月」專案，只要入住配合飯店，除了車票加住宿外，還會另外含有入住飯店提供的高級紅酒、浪漫晚餐、愛情花束、房間氣球、床上花瓣等配套規劃。

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▲高鐵小蜜月專案，房間會有飯店準備的浪漫花瓣布置。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵2日自由行「小蜜月」專案

●出發期間：2019年8月1日至9月30日（限二人以上同行）

●適用飯店：台北長榮桂冠酒店、台北和逸飯店民生館、台北美崙商旅、台中大毅老爺行旅、台南晶英酒店、高雄寒軒大飯店、高雄漢來酒店

●特別規劃：依入住飯店提供高級紅酒、浪漫晚餐、愛情花束、房間氣球、床上花瓣等配套規劃（浪漫套裝內容，依各飯店有所不同）。

●加碼贈送：旅客凡購買「小蜜月」專案，2019年底前憑孕婦健康手冊，台灣高鐵公司將額外加贈「標準車廂免費乘車票兌換券」兩張。

▲▼不管是房間還是浴室，都有鮮花花辦佈置，一入住就能隨即感受到浪漫幸福氛圍。（圖／記者賴文萱攝）

和逸飯店台北忠孝館客務副理柯雅馨表示，飯店這次特別跟高鐵合作，除了客房會做幸福象徵，包含天鵝毛巾、鮮花佈置等裝飾外，這次也跟隨意鳥餐廳合作，贈送兩客情人套餐，要讓情侶歡度重要日子。

▲▼和逸飯店小蜜月專案，還特別贈送給旅客2客浪漫晚餐。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵營業處旅遊行銷副理林奎佑說，這次專案還有一個大特色，只要在期間內購買小蜜月專案，如果在一年之內有拿到媽媽手冊，旅客就可以跟高鐵申請，將額外獲贈台灣高鐵「標準車廂免費乘車票兌換券」兩張。無論是夫妻想二度蜜月、安排浪漫求婚、或慶祝熱戀/交往周年紀念的伴侶，都是CP值極高、充滿驚喜安排的最佳選擇。

▲高鐵小蜜月專案適用飯店及價格。（圖／高鐵提供）