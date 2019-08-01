高鐵紀念品超萌！限量車模型16時首波開賣　高鐵迷搶起來

▲新款高鐵紀念商品。（圖／高鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

台灣高鐵公司1日宣布，搶搭環保風潮，即日起推出新款高鐵紀念商品，包括造型可愛的「高鐵列車長帽零錢購物包」、「高鐵造型飲料提袋」、「高鐵售票機造型便條紙」，以及預計8月下旬上市的「高鐵造型匙叉」，想必將造成高鐵迷的搶購風潮。高鐵提醒，首波限量模型將於16時正式開賣。

高鐵表示，為慶祝「高鐵館」在購物網站上線，決定釋出眾多鐵道迷引頸期盼的700T列車模型組，新版高鐵700T列車模型同樣委託知名的精密鐵道模型製作公司KATO製作，採用新車號（TR34）及LED燈光，並附贈南港、台北、台中站目的地貼紙（單輛組除外），極具紀念意義，首波限量模型將於今日16時正式開賣，有意購買的民眾可上高鐵官網查詢。

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高鐵指出，除開館首月的限量700T列車模型及新上市的高鐵小物外，網站上另有「高鐵皮革兩用腰包」、「高鐵Q版迴力車」等經典熱銷的各類人氣高鐵紀念商品。民眾只要透過手機或行動裝置掃描高鐵列車雜誌「T Life」內頁「T Shop台灣高鐵e商店」的QR Code，或是設置於高鐵南港、新竹、台中、嘉義、台南、左營等6座車站廣告牆上的QR Code，即可輕鬆選購。

▲有高鐵列車造型的匙叉要等到8月下旬才上市。

▲高鐵造型飲料提袋。