　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵紀念品超萌！限量車模型16時首波開賣　高鐵迷搶起來

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新款高鐵紀念商品環保上市。（圖／高鐵提供）

▲新款高鐵紀念商品。（圖／高鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

台灣高鐵公司1日宣布，搶搭環保風潮，即日起推出新款高鐵紀念商品，包括造型可愛的「高鐵列車長帽零錢購物包」、「高鐵造型飲料提袋」、「高鐵售票機造型便條紙」，以及預計8月下旬上市的「高鐵造型匙叉」，想必將造成高鐵迷的搶購風潮。高鐵提醒，首波限量模型將於16時正式開賣。

高鐵表示，為慶祝「高鐵館」在購物網站上線，決定釋出眾多鐵道迷引頸期盼的700T列車模型組，新版高鐵700T列車模型同樣委託知名的精密鐵道模型製作公司KATO製作，採用新車號（TR34）及LED燈光，並附贈南港、台北、台中站目的地貼紙（單輛組除外），極具紀念意義，首波限量模型將於今日16時正式開賣，有意購買的民眾可上高鐵官網查詢。

請繼續往下閱讀...

高鐵指出，除開館首月的限量700T列車模型及新上市的高鐵小物外，網站上另有「高鐵皮革兩用腰包」、「高鐵Q版迴力車」等經典熱銷的各類人氣高鐵紀念商品。民眾只要透過手機或行動裝置掃描高鐵列車雜誌「T Life」內頁「T Shop台灣高鐵e商店」的QR Code，或是設置於高鐵南港、新竹、台中、嘉義、台南、左營等6座車站廣告牆上的QR Code，即可輕鬆選購。

▲▼新款高鐵紀念商品環保上市。（圖／高鐵提供）

▲有高鐵列車造型的匙叉要等到8月下旬才上市。

▲▼新款高鐵紀念商品環保上市。（圖／高鐵提供）

▲高鐵造型飲料提袋。

ET快訊
快訊／林昶佐驚傳退出時代力量！下午1點記者會說明
伴娘「車頭燈開超亮」！3分之2半球掉出來…網傻眼：新娘太勇敢
車友約夜跑！「地表最速重機」自撞斷3截　騎士噴飛35m肢體扭
北卡藍保時捷被拖吊「5秒墜毀」！碳甲司機慘叫…賠到哭出來

關鍵字：高鐵,高鐵館,紀念商品,限量模型

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鬼月逛夜市！「路上被叫名」她轉頭瞥白影…回家秒高燒　廟公一看：被卡了

快訊／教育部勒令南榮科大108學年第二學期停辦！因籌不到1億資金

鬼門開30個禁忌一次看！朋友叫別只轉頭...搭末班車「最陰子時」被跟回家

贈獎／日本超人氣貼圖王 反應過激的貓三周年特展來囉!

高鐵紀念品超萌！限量車模型16時首波開賣　高鐵迷搶起來

北一女74年來首位男校長接任　陳智源：教育生涯最高榮譽

火鍋吃1015元！男友掏1千女出50　他拿找零買飲料「引爆分手導火線」

人妻想買衣服「電話中拗錢成功」：記得先裝可憐！　老公現身回應了

烤玉米攤前通話「我跟媽共吃」！紙袋一翻開…老闆秒炸催淚彈　5句暖哭他

「交出來就可以走了」　親媽拒讓嫁出去女兒持娘家鑰匙：對妳們太仁慈

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

不怕弄丟！他DIY「超巨大」悠遊卡 捷運成功嗶卡...網笑：怎麼儲值？

鬼月逛夜市！「路上被叫名」她轉頭瞥白影…回家秒高燒　廟公一看：被卡了

快訊／教育部勒令南榮科大108學年第二學期停辦！因籌不到1億資金

鬼門開30個禁忌一次看！朋友叫別只轉頭...搭末班車「最陰子時」被跟回家

贈獎／日本超人氣貼圖王 反應過激的貓三周年特展來囉!

高鐵紀念品超萌！限量車模型16時首波開賣　高鐵迷搶起來

北一女74年來首位男校長接任　陳智源：教育生涯最高榮譽

火鍋吃1015元！男友掏1千女出50　他拿找零買飲料「引爆分手導火線」

人妻想買衣服「電話中拗錢成功」：記得先裝可憐！　老公現身回應了

烤玉米攤前通話「我跟媽共吃」！紙袋一翻開…老闆秒炸催淚彈　5句暖哭他

「交出來就可以走了」　親媽拒讓嫁出去女兒持娘家鑰匙：對妳們太仁慈

分析師：降息是屈於川普的壓力　聯準會該感到羞愧

信誼球場聯手高爾夫雜誌　9月30日辦業餘最高檔賽事辦

騎士高速逆撞車截肢求償千萬　「只能被撞或等待奇蹟」判免賠

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午1點記者會說明

地價稅該誰繳？831大限前移轉　苦主就是誰

5汪鑽鐵門「屁股翹一排」搖尾逼視　網笑翻：到底看到了什麼

大眼汪遭棄養...4個月後變「氣質仙女」　對鏡頭甜笑3千網暴動！

劍橋女研究遭質疑　「怒開機艙門1000m高空跳下」斷魂獅虎區…遺體失蹤！

鬼月逛夜市！「路上被叫名」她轉頭瞥白影…回家秒高燒　廟公一看：被卡了

影／拍發梢飄起照片…情侶鐵軌旁「陶醉擺POSE」下秒濺血倒地　網驚：捨命拍片

生活熱門新聞

全台第1間「手搖店」是誰？網友..

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接..

林志成批館長鬧笑話

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5..

10點開搶！台虎全航線單程50..

護理師「咖啡泡半小時」神展開

薪水全賠開瓶費　KTV員工淚求..

他PO文公審外送員　對話曝光風..

小一女巧克力換同學金手鍊！爸曝..

透明藍生物「肚子塞爆10元」　..

淚灑關東橋！新兵見伙食「能活到..

流水席只看這道？賓客秒吞：誰打..

校門一片桃色大軍　他愣時代變了

飛機窗口下「神秘半圓按鈕」　曝..

更多熱門

相關新聞

飲料翻了！高鐵清潔員「敬業姿勢」萬人讚

高鐵是許多民眾交通工具首選，雖然票價偏高，但是交通時間縮短、車廂環境乾淨、優良服務品質，都讓人願意多付錢搭車。一名女網友日前搭高鐵南下，看到一列車上的服務人員在擦乘客翻倒的飲料，敬業態度讓她忍不住拿出手機拍下照片。其他人紛紛留言，「他們真的很辛苦」、「高鐵服務真的很優質。」

高鐵便當下殺7折參戰台灣美食展！

先捷運後高鐵　北市刑大追鍵盤殺手

高鐵「買一送一」前2500人名單出爐

高鐵買一送一官網死當　網怒：騙人

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

正妹主管收留北漂女　一看衛生習慣傻眼

吳淑敏懷孕5個月嫁國標舞世家老公

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

林志成批館長鬧笑話

郭柯合加這關鍵兩人　鍾小平：這4個合起來是氫彈！

更多

最夯影音

更多

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面