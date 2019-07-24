高鐵便當下殺7折參戰台灣美食展！　買3個就抽免費乘車券

▲高鐵便當盒蓋新包裝，2019年8月啟用。（圖／高鐵提供）

記者胡順惠／台北報導

「2019台灣美食展」將在26日至29日於台北世貿一館展開，台灣高鐵受邀參展，在展場中販售三款口味的便當，包含「香滷肉排」、「香烤雞腿排」及「山藥蔬食（素食）」，原價每個100元，展場限定優惠價每個70元。高鐵表示，參觀民眾只要在高鐵攤位累積消費滿200元，即可憑當日發票參加抽獎，獎品包含標準車廂對號座免費乘車票兌換券等。

高鐵公司表示，次參展主題為「搭高鐵 探索在地美食 體驗在地生活」，展出期間為每日13時到16時，整點還將舉辦高鐵商務車廂優質點心試吃活動，每項鹹、甜點心均是台灣高鐵公司依照「在地食材特色、推廣台灣本土品牌、協助弱勢團體」等標準精心挑選，希望藉此向旅客傳達台灣優質美食與在地生活的美好，同時也曝光8月將啟用的高鐵新便當盒蓋「問候語錄篇」。

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除了70元的高鐵便當外，高鐵還推出「高鐵便當＋高鐵造型水」優惠組合價只要100元。高鐵表示，民眾只要在高鐵攤位（A區1016）累積消費滿200元，即可憑當日發票參加抽獎，獎品包含標準車廂對號座免費乘車票兌換券、台灣高鐵旅遊精選書、高鐵腰包等多項獎品。

高鐵說，便當均由通過ISO 22000及HACCP食品安全認證的高雄空廚精心製作，高鐵便當食材選擇重視新鮮度，嚴選豐富多樣的在地食材，堅持食品安全，並以健康方式烹調，讓旅客吃得美味、精緻又養生，為保持現做直送的精緻品質，高鐵便當以環保吸水透氣的木質餐盒包裝，保留每一顆米粒的飽軟香Q以及菜色各自的風味、口感。